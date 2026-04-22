'Thành phố Toyota' được vận hành bằng AI?

Woven City - thành phố thông minh của Toyota được hoàn thiện và tích hợp với các công nghệ AI.

Tập đoàn Toyota và Woven by Toyota (WbyT) vừa công bố loạt công nghệ mới dự kiến tích hợp vào thành phố thông minh đã đi vào hoạt động từ tháng 9/2025.

Woven City là siêu đô thị thông minh được xây dựng tại thị trấn Koromo (Nhật Bản). Để có thể kết hợp ngành công nghiệp ôtô lâu đời của Toyota, sự phát triển phần mềm của WbyT và các sáng tạo mới của nhà đầu tư tại Woven City, tập đoàn đã công bố tích hợp công nghệ AI vào thành phố, gọi đây là chiến lược Kakezan.

Mô hình công nghệ thông minh này được gọi là AI Vision Engine, đang được thử nghiệm bởi đối tác UCC Japan trong thành phố. Đây là một mô hình AI nền tảng quy mô lớn giúp Woven City có thể tự hiểu và phản ứng với các điều kiện thực tế theo thời gian thực.

Công nghệ mới có thể tổng hợp dữ liệu hình ảnh, hành vi và môi trường từ camera, hệ thống di động để nhận diện mô hình, phát hiện rủi ro và điều phối hành động chung nhằm cải thiện an toàn.

Ngoài ra, Toyota cũng xây dựng hệ thống an toàn tích hợp công nghệ thông minh mang tên Woven City Integrated ANZEN.

Trong đó, các công nghệ bao gồm Behavior AI nhằm diễn giải và dự đoán hành vi con người, Drive Sync Assist giúp hỗ trợ tài xế, bằng cách phân tích dữ liệu từ phương tiện và đèn tín hiệu, hệ thống giúp người đi bộ, phương tiện và cơ sở hạ tầng vận hành như một thực thể thống nhất, mang lại sự an toàn tuyệt đối.

Những hình ảnh thực tế của dây chuyền sản xuất Inventor Garage tại thành phố thông minh Woven. Ảnh: Toyota.

Để hỗ trợ các nhà phát minh, trung tâm Inventor Garage cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động trong tháng 4 này. Đây là nơi diễn ra quy trình phát triển khép kín từ xây dựng nguyên mẫu đến kiểm chứng thực tế trong môi trường sống của cư dân.

Đáng chú ý, trung tâm này được cải tạo từ xưởng dập cũ của nhà máy Higashi-Fuji với lịch sử 50 năm.

Trước đó, Woven City là nơi tập trung khoảng 20 nhà đầu tư thông minh. Gần đây, thêm 4 nhà đầu tư công nghệ mới đã tham gia vào đô thị thông minh.

Trong đó gồm Joby Aviation, nhà sản xuất chuyên phát triển taxi bay, AIRoA - đơn vị phát triển robot tích hợp AI, Daiichikosho - công ty thử nghiệm mô hình karaoke thông minh và công ty con của Toyota, Toyota Financial Services - đơn vị chuyên phát triển, nghiên cứu các mô hình tài chính cho dân cư tại thành phố Woven.

Chủ tịch của Toyota, ông Akio Toyoda cũng đã công bố dự án Akio Toyoda AI. Đây là mô hình thông minh có thể phát triển, nghiên cứu phong cách lãnh đạo độc đáo của ông Toyoda, hỗ trợ ông trong việc kiểm soát và đưa ra các quyết định của tập đoàn.

Có thể thấy, Woven City nay đã không còn là bản vẽ trên giấy, mà dần hoàn thiện, trở thành một đô thị thông minh, nơi các công nghệ tương lai thật sự đi vào đời sống, hỗ trợ người dân.