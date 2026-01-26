Thanh niên nhắn tin vào Fanpage của công an xã để thách thức

Một nam thanh niên tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) sử dụng tài khoản ảo để nhắn vào Fanpage của công an xã với lời lẽ xúc phạm, thách thức.

Ngày 26/1, Công an xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị đã mời nam thanh niên P.A.D. 18 tuổi, trú tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị đến trụ sở làm việc. Nam thanh niên này đã có hành vi nhắn tin thách thức lực lượng chức năng trên mạng xã hội.

Nam thanh niên nhắn tin vào Fanpage Công an xã Phong Nha với lời lẽ thách thức. Ảnh: Công an xã Phong Nha.

Trước đó, tối 25/1, D. lập tài khoản Facebook ảo và dùng ứng dụng Messenger nhắn tin đến Fanpage của Công an xã Phong Nha với những lời lẽ xúc phạm, thách thức.

Trong nội dung tin nhắn gửi đến Fanpage Công an xã Phong Nha, D. đưa một dãy số được cho là căn cước công dân kèm nội dung “tìm đi em, bố tên Hoàng Hải Nam”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phong Nha xác định D. là người liên quan đến vụ việc. Số căn cước công dân, tên tuổi mà D. nhắn đến Fanpage công an đều là thông tin không đúng.

Làm việc với cơ quan công an, D. thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an xã Phong Nha đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.