Thanh Hóa chia tay HLV Hàn Quốc sau 3 tháng

  • Thứ bảy, 15/11/2025 20:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 15/11, công ty đại diện DJM thông báo Đông Á Thanh Hoá và HLV Choi Won Kwon chính thức chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận sau hơn 3 tháng hợp tác.

HLV Choi Won Kwon rời Thanh Hóa vì vấn đề tài chính.

Quyết định được đưa ra sau quá trình đàm phán cởi mở, dựa trên nhu cầu tái cơ cấu tài chính và điều chỉnh nguồn lực của CLB Thanh Hóa nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài.

Theo DJM, việc chia tay không liên quan đến năng lực chuyên môn hay kết quả thi đấu. Trong thời gian dẫn dắt đội bóng, HLV Choi mang đến phong cách làm việc chuyên nghiệp, phương pháp huấn luyện hiện đại và kỷ luật nghiêm túc, giúp Thanh Hoá duy trì những kết quả tích cực ở giai đoạn đầu V.League 2025/26.

"Chúng tôi trân trọng ghi nhận những đóng góp của HLV Choi trong suốt thời gian qua và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới CLB cũng như người hâm mộ luôn đồng hành và ủng hộ ông", đại diện DJM nhấn mạnh.

Người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá dù chia tay sớm, HLV Choi để lại ấn tượng tích cực về tác phong làm việc và tinh thần kỷ luật. DJM cho biết kế hoạch tiếp theo của ông sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.

Thanh Hoá đang tiến hành các bước tái cơ cấu chiến lược, nhằm cân đối tài chính và tối ưu hóa nguồn lực cho phần còn lại của mùa giải. Hiện Thanh Hóa đứng thứ 11 với 8 điểm sau 10 trận đã đấu ở V-League.

Anh Quân

