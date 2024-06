Thân hình săn chắc gây choáng của Han Ye Seul

Han Ye Seul ra mắt với tư cách người mẫu vào năm 2001 và thu hút sự chú ý qua bộ phim sitcom của MBC Nonstop 4. Sau đó, cô xuất hiện trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Spy Myung-wol, Big Issue, 20th Century Boy and Girl, Birth of a Beauty… Gần đây, Han Ye Seul cho biết công việc của cô gặp khó khăn do sự suy thoái của ngành phim ảnh.