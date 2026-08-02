Tham vọng số một của MG 07 tại Trung Quốc

Hãng xe MG thuộc tập đoàn SAIC đặt mục tiêu đưa MG 07 trở thành cái tên bán chạy nhất phân khúc coupe 4 cửa tại Trung Quốc.

Theo Car News China, thương hiệu MG đang đặt mục tiêu đưa MG 07 trở thành cái tên bán chạy nhất phân khúc tại thị trường Trung Quốc, sau khi mẫu liftback chạy điện nhận được hơn 21.000 đơn đặt trước chỉ trong 20 giờ kể từ thời điểm bắt đầu giai đoạn pre-sale.

Báo cáo của Y-Auto dẫn lời lãnh đạo MG cho hay mở rộng năng lực sản xuất vào lúc này là ưu tiên trước mắt, trước khi MG 07 chính thức trình làng trong tháng 8.

Ở giai đoạn pre-sale, MG 07 có giá khởi điểm 125.900 NDT (khoảng 18.645 USD ) và cao nhất 168.900 NDT (khoảng 25.015 USD ). Xe dự kiến ra mắt chính thức trong tháng này, đợt giao hàng đầu tiên sẽ bắt đầu từ quý III.

Chuyên trang Car News China lưu ý con số nêu trên thể hiện số lượng đơn đặt trước có thể hoàn hủy, do vậy không đại diện cho doanh số chính xác của xe. Dù vậy, hơn 21.000 đơn cọc vẫn cho thấy sự quan tâm lớn từ khách hàng Trung Quốc dành cho MG 07, ngay cả khi mẫu xe này chưa có màn ra mắt chính thức.

Giám đốc MG Chen Cui cho biết vào lúc này, trọng tâm của hãng là tăng cường năng lực sản xuất, thay vì chỉ theo dõi lượng đơn đặt trước. Dữ liệu của MG cho thấy 07 đã nhận được lượng đơn đặt trước trong 50 phút đầu mở bán cao gấp đôi so với những gì MG4 có trong 3 giờ đầu tiên.

Thậm chí trong một cuộc họp, Phó tổng giám đốc mảng ôtô du lịch của tập đoàn SAIC được cho là đã nhấn mạnh mục tiêu đưa MG 07 trở thành ôtô bán chạy nhất Trung Quốc trong phân khúc coupe 4 cửa. Ông Zhang Liang cho biết mẫu xe này được tập đoàn mẹ định vị để cạnh tranh cùng Xiaomi SU7 và Xpeng Mona M03.

Chuyên trang Car News China lưu ý tuyên bố của ông Zhang Liang về mục tiêu với MG 07 chưa được xác minh độc lập.

Thương hiệu MG ghi nhận doanh số ôtô du lịch đạt 20.122 xe trong tháng 6, tăng 14,5% so với tháng liền trước và cao hơn 187,1% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của China EV DataTracker. Thương hiệu này nhờ vậy nắm giữ 1,2% thị phần xe mới tại Trung Quốc trong tháng cuối quý II.

MG 07 được phát triển trên nền tảng mô-đun Nebula của SAIC, gồm 2 tùy chọn hệ truyền động kết hợp duy nhất hệ dẫn động cầu sau.

Biến thể xây dựng trên kiến trúc điện 400 V được trang bị một motor điện mạnh 239 mã lực, đi kèm gói pin thể bán rắn dung lượng 67 kWh. MG cho biết xe sở hữu phạm vi hoạt động 610-650 km/lần sạc, công bố theo chu trình CLTC.

Biến thể 800 V trang bị motor điện 320 mã lực đặt sau, cùng gói pin lithium ternary của CATL. Phiên bản này có thể chạy tối đa 845 km/lần sạc đầy theo chuẩn CLTC, cùng với sạc nhanh 5C.

Về kích thước, các thông số dài x rộng x cao của MG 07 lần lượt 4.886 x 1.900 x 1.478 mm, chiều dài cơ sở 2.825 mm. Mẫu xe này có kiểu dáng liftback 5 cửa.

Hãng xe Trung Quốc trang bị cho MG 07 cụm truyền động điện 18 trong một, tức kết hợp động cơ, biến tần, hộp số giảm tốc và các bộ phận phân phối điện thành một khối duy nhất. MG cho biết hệ thống tích hợp này là một phần trong chiến lược chia sẻ linh kiện, điều phối nhà cung cấp của SAIC trên nhiều chương trình phát triển xe.

MG 07 sử dụng hệ thống giảm chấn điện từ mCDC với tính năng dự báo trước mặt đường bằng trí tuệ nhân tạo AI. Theo MG, hệ thống này quét các điều kiện mặt đường ở khoảng cách 15-150 mét phía trước, thực hiện điều chỉnh các thiết lập hệ thống treo trước khi xe chạm đến những thay đổi trên mặt đường.

Mẫu liftback điện cũng được trang bị bộ vi xử lý khoang lái Qualcomm Snapdragon 8295P, màn hình trung tâm 2.5K kích thước 15,6 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch sau vô lăng, cốp trước 168 lít, khoang hành lý phía sau 697 lít và một tủ lạnh 2 vùng dung tích 30 lít.

MG 07 dự kiến chính thức đặt chân vào thị trường Trung Quốc từ tháng 8. Khả năng cạnh tranh của xe sẽ phụ thuộc vào giá bán tại thời điểm ra mắt, thời gian chờ giao hàng - vốn là những yếu tố có thể làm thay đổi quyết định của người mua.