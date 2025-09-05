Thảm họa Rudiger

Antonio Rudiger có ngày thi đấu đáng quên khi tuyển Đức thua Slovakia 0-2 ở lượt đầu tiên vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sáng 5/9.

Pha phòng ngự tệ hại của Rudiger trong bàn thua thứ 2.

Trên sân Tehelne, tuyển Đức tiếp tục sa lầy khi để thua Slovakia 0-2, qua đó lập kỷ lục buồn với ba thất bại liên tiếp ở các giải đấu chính thức - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá nước này. Đây cũng là lần đầu tiên “Die Mannschaft” thua trên sân khách ở vòng loại World Cup.

Trong suốt 90 phút, hệ thống phòng ngự của HLV Julian Nagelsmann bộc lộ rõ sự mong manh. Antonio Rudiger trở thành gương mặt bị chỉ trích nhiều nhất khi liên tục bị các cầu thủ Slovakia qua mặt.

Trung vệ Real Madrid không chỉ thất thế trong các pha tranh chấp, mà còn trực tiếp mắc lỗi ở cả hai bàn thua. Đặc biệt, ở tình huống ấn định tỷ số, tiền đạo David Strelec dễ dàng vượt qua cựu sao Chelsea trước khi sút tung lưới Manuel Neuer.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ không ngần ngại gọi Rudiger là “nghiệp dư” vì màn trình diễn đáng thất vọng.

Theo tiết lộ từ báo Bild, không khí trong phòng thay đồ Đức sau trận đấu vô cùng căng thẳng. HLV Nagelsmann và Rudiger đều có những phát biểu trước toàn đội. Nguồn tin cho hay trung vệ 31 tuổi tỏ ra tức giận, thậm chí lớn tiếng quát tháo. Sự rạn nứt trong nội bộ khiến dư luận càng thêm lo ngại về tương lai của đội bóng từng bốn lần vô địch thế giới.

Thất bại trước Slovakia nối dài chuỗi kết quả bết bát của Đức. Trước đó, họ đã thua Bồ Đào Nha 1-2 ở bán kết Nations League, rồi thất bại 0-2 trước Pháp ở trận tranh hạng ba hồi tháng 6. Hiện tại, “Die Mannschaft” đứng bét bảng A vòng loại World Cup 2026 với 0 điểm và hiệu số 0/2, xếp dưới cả Luxembourg (cũng 0 điểm nhưng hiệu số 1/3).

Trong khi Slovakia và Bắc Ireland cùng chia nhau ngôi đầu với 3 điểm, áp lực đang đè nặng lên HLV Nagelsmann. Nếu không sớm tìm ra lời giải cho bài toán hàng thủ và tinh thần toàn đội, nguy cơ Đức lỡ hẹn World Cup là hoàn toàn có thật.