Kịch bản tệ nhất với tuyển Đức

Thất bại 0-2 trước Slovakia giáng đòn đau vào tham vọng của đội tuyển Đức, nhưng cánh cửa đến World Cup 2026 chưa khép lại với HLV Julian Nagelsmann và các học trò.

Cú sốc trước Slovakia làm lung lay niềm tin vào đội tuyển Đức.

Rạng sáng 4/9, tuyển Đức bất ngờ thua trong trận mở màn vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Trận thua này đặt tuyển Đức vào tình thế buộc phải giành chiến thắng tất cả trận đấu còn lại, để nắm chắc tấm vé vào thẳng World Cup 2026.

Để đảm bảo suất trực tiếp vào thẳng World Cup 2026, "Die Mannschaft" cần đứng đầu bảng A. Trận lượt về với Slovakia trên sân nhà tại Leipzig vào ngày 17/11 sẽ mang tính quyết định. Một chiến thắng cách biệt tối thiểu 3 bàn sẽ giúp Đức giành lợi thế đối đầu trực tiếp với Slovakia, để cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

Song, trước khi tái đấu Slovakia, tuyển Đức cũng phải thắng Bắc Ireland và Luxembourg, hai đối thủ yếu hơn nhiều. Nếu kịch bản đứng đầu bảng A không thành hiện thực, con đường đến World Cup vẫn chưa đóng lại với tuyển Đức. Một vị trí nhì bảng sẽ đưa Đức vào vòng play-off, nơi 16 đội tuyển khác của châu Âu sẽ tranh đấu cho 4 tấm vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thậm chí, ngay cả khi chỉ kết thúc ở vị trí thứ ba hoặc thứ tư trong bảng, Đức vẫn có một suất dự vòng play-off, nhờ thành tích vô địch bảng tại Nations League. Tuy nhiên, việc tham dự vòng play-off World Cup 2026 rất rủi ro, nhất là khi Đức đang không có phong độ cao.