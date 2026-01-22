Thảm họa Anthony Elanga

Anthony Elanga tiếp tục trải qua một ngày thi đấu không dễ dàng trong màu áo Newcastle.

Rạng sáng 22/1, Newcastle United dễ dàng hạ PSV Eindhoven 3-0 để tiến gần hơn tới vòng knock-out Champions League, nhưng phía sau chiến thắng vẫn tồn tại nốt trầm mang tên Elanga. Bản hợp đồng tiêu tốn của "Chích chòe" tới 55 triệu bảng nhưng đến nay gây thất vọng nặng nề.

Sau 28 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, Elanga chưa ghi nổi một bàn thắng. Với một cầu thủ tấn công được kỳ vọng mang lại tốc độ, đột biến và hiệu quả đầu ra, con số ấy đáng báo động. Newcastle bỏ tiền chiêu mộ Elanga với hy vọng anh trở thành mảnh ghép quan trọng trong hành trình chinh phục châu Âu, nhưng những gì diễn ra lại hoàn toàn ngược lại.

Khi Eddie Howe tung Elanga vào sân trong khoảng 20 phút cuối trận gặp PSV, tiền vệ này chưa tạo ra khác biệt đáng kể. Anh có một tình huống thoát xuống bên cánh trái và dứt điểm vọt xà, đúng với hình ảnh thiếu tự tin đeo bám Elanga suốt mùa giải. Tuy nhiên, điều đáng chú ý lại đến từ khán đài.

Ở những phút cuối, các CĐV Newcastle đồng loạt hô vang tên Elanga. Đó là sự động viên rõ ràng dành cho một cầu thủ đang sa sút. Trước trận, chính Eddie Howe kêu gọi người hâm mộ "hãy dành cho Elanga một chút tình yêu", và các khán đài đã đáp lại theo cách rất nhân văn.

Tiếng hô vang cho thấy Elanga chưa bị quay lưng. Nhưng đối với cựu cầu thủ MU, mùa giải này dần trở thành thảm họa. Trong khi những Joelinton, Wissa, Gordon hay Barnes liên tục ghi bàn và định đoạt trận đấu, Elanga vẫn loay hoay tìm chính mình.

Và nếu không sớm thay đổi, những tràng pháo tay cảm thông hôm nay có thể sớm nhường chỗ cho dấu hỏi lớn về tương lai của anh tại St James’ Park.