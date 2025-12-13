Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Thái Lan hướng tới tổng tuyển cử sớm

  • Thứ bảy, 13/12/2025 15:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thủ tướng Anutin Charnvirakul được Hoàng gia phê chuẩn giải tán quốc hội, mở đường bầu cử sớm trong bối cảnh khủng hoảng biên giới với Campuchia và sóng gió chính trường leo thang.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước giới truyền thông để thông báo về việc giải tán quốc hội tại Phủ Thủ tướng, ở Bangkok, Thái Lan, ngày 12/12. Ảnh: Reuters.

Cuối ngày 11/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo "trao lại quyền lực cho nhân dân". Chỉ vài giờ sau, Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn kiến nghị tổng tuyển cử, mở đường cho việc bỏ phiếu sớm nhất vào tháng 2, Công báo Hoàng gia Thái Lan cho biết.

Theo quy định, cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra trong vòng 45-60 ngày. Tuy nhiên, triển vọng này làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy bất ổn mới tại Thái Lan - quốc gia vốn đã trải qua nhiều biến động chính trị trong hai thập niên qua.

Động thái giải tán Quốc hội diễn ra đúng thời điểm căng thẳng quân sự giữa Thái Lan và Campuchia bước sang ngày thứ năm liên tiếp.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Anutin cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 12/12. Trước đó, hồi tháng 7, ông Trump từng can thiệp để làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn mong manh, tạm thời hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước láng giềng.

Quyết định giải tán quốc hội được đưa ra chưa đầy 100 ngày sau khi ông Anutin nhậm chức trong vai trò người đứng đầu một chính phủ thiểu số. Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm, khi phe đối lập - đứng đầu là Đảng Nhân dân, lực lượng lớn nhất tại Hạ viện - đang gia tăng sức ép và cân nhắc khởi động một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Ông Anutin được Quốc hội bầu làm thủ tướng hồi tháng 9, sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết bãi nhiệm bà Paetongtarn Shinawatra.

Việc ông lên nắm quyền chỉ khả thi nhờ thỏa thuận chính trị với Đảng Nhân dân: đổi sự ủng hộ để lấy cam kết thúc đẩy sửa đổi hiến pháp và giải tán Hạ viện vào cuối tháng 1.

Tuy nhiên, thỏa thuận này nhanh chóng rạn nứt. Trong phiên họp chung của Quốc hội hôm 11/12, tranh cãi gay gắt đã nổ ra xung quanh quy trình bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp.

Phe đối lập cáo buộc đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Anutin “nuốt lời”, không thực hiện đầy đủ cam kết ban đầu. Một phát ngôn viên chính phủ thừa nhận khả năng diễn ra bỏ phiếu bất tín nhiệm đã được tính đến.

Là thủ tướng thứ ba của Thái Lan chỉ trong vòng hai năm, ông Anutin bước vào cuộc đua bầu cử với nhiều bất lợi. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy phe đối lập theo đường lối tự do đang chiếm ưu thế rõ rệt về mức độ ủng hộ của cử tri.

Dù được đánh giá là một chính trị gia lão luyện, có khả năng thương lượng để giành các vị trí then chốt và duy trì vai trò của đảng mình trong nhiều liên minh cầm quyền, ông Anutin vẫn phải đối mặt với bài toán khó: mở rộng sự ủng hộ tại khu vực nông thôn, đồng thời tìm kiếm sự hậu thuẫn từ các nhóm tinh hoa có ảnh hưởng để hình thành liên minh mới sau bầu cử.

Tiền thân của Đảng Nhân dân từng giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2023 với thông điệp chống lại trật tự chính trị cũ. Tuy nhiên, lực lượng này đã bị ngăn cản thành lập chính phủ bởi các nghị sĩ có quan hệ chặt chẽ với quân đội và giới hoàng gia.

Bác bỏ cáo buộc về thay đổi lập trường, Thủ tướng Anutin khẳng định ông đã thực hiện đúng các cam kết với phe đối lập.

“Chúng tôi phải thừa nhận rằng chính phủ này được hình thành nhờ sự ủng hộ của Đảng Nhân dân”, ông nói.

“Các bạn đã bỏ phiếu để tôi làm thủ tướng, giờ lại tuyên bố không còn ủng hộ và yêu cầu giải tán Quốc hội. Tôi chỉ làm đúng điều mà các bạn đề nghị”, ông Anutin nhấn mạnh.

Campuchia - Thái Lan tố nhau vẫn đấu súng, ném bom

Các thông báo chính thức từ phía Campuchia và Thái Lan cho biết vẫn xảy ra tấn công ở khu vực biên giới hai nước.

5 giờ trước

Thủ tướng Thái Lan trấn an

Thủ tướng Anutin khẳng định việc giải tán quốc hội sẽ không ảnh hưởng đến cách Thái Lan xử lý căng thẳng tại biên giới với Campuchia, đồng thời trấn an dư luận về sự ổn định khu vực.

27:1621 hôm qua

Thái Lan giải tán quốc hội trong bối cảnh xung đột biên giới

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul quyết định giải tán quốc hội sau bế tắc chính trị với đảng đối lập, trong bối cảnh xung đột biên giới và kinh tế suy yếu.

33:1998 hôm qua

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Lâm Phương

Thái Lan Donald Trump Mỹ Thái Lan Pháp Campuchia tổng tuyển cử giải tán quốc hội ông Anutin Campuchia xung đột biên giới ông Trump

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

My 'hut hoi' truoc Trung Quoc hinh anh

Mỹ 'hụt hơi' trước Trung Quốc

1 giờ trước 15:32 13/12/2025

0

Trung Quốc đã triển khai các hệ thống AI và siêu máy tính trên quỹ đạo, tạo áp lực lớn lên Mỹ. Đáp lại, Washington huy động các “ông lớn” công nghệ bước vào cuộc đua chưa từng có.

Thai Lan ra dieu kien ngung ban voi Campuchia hinh anh

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

2 giờ trước 14:49 13/12/2025

0

Ngày 13/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã thông tin cho báo giới nội dung cuộc điện đàm tối 12/12 với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề xung đột biên giới với Campuchia.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý