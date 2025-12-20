Thái Lan dự kiến thu kỷ lục gần 12.000 tỷ đồng từ SEA Games 33

SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan dự kiến tạo ra giá trị kinh tế khoảng 14 tỷ baht, tương đương gần 12.000 tỷ đồng.

Thái Lan cho biết SEA Games 33 tạo ra giá trị kinh tế lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Duy Hiệu.

Ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) cho biết Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 không chỉ thổi bùng không khí thể thao sôi động tại Thái Lan mà còn tạo ra giá trị kinh tế không dưới 12 tỷ baht, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng , bao gồm cả giá trị phát sinh trực tiếp từ hoạt động thi đấu và các lĩnh vực liên quan.

Khi đại hội khép lại, con số này được dự báo có thể tăng lên khoảng 14 tỷ baht, tức gần 12.000 tỷ đồng , theo tờ Thairath.

Theo ông Kongsak Yodmanee, sự quan tâm và hưởng ứng của người dân Thái Lan đối với các môn thi đấu tại SEA Games năm nay rất sôi nổi. Thống kê số cổ động viên đến xem trực tiếp tại các sân thi đấu, bao gồm đăng ký qua hệ thống và khách vào sân trực tiếp (walk-in), tính đến ngày 18/12 đã đạt gần 400.000 lượt. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi các nội dung thi đấu kết thúc.

Người đứng đầu Cơ quan Thể thao Thái Lan nhận định đây là mức giá trị kinh tế rất cao nếu so với các kỳ đại hội thể thao từng được tổ chức trước đây và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Nguyên nhân một phần đến từ việc SEA Games lần này có tới 50 môn thể thao được đưa vào chương trình thi đấu, thu hút hơn 12.000 vận động viên và quan chức tham gia. Con số này cao hơn nhiều so với SEA Games lần thứ 32 tổ chức tại Campuchia năm 2023, khi chỉ có khoảng 7.000 vận động viên và quan chức.

Bên cạnh đó, SEA Games lần thứ 33 còn thu hút đông đảo người thân, gia đình, người hâm mộ thể thao của các quốc gia tham dự, cũng như một lượng lớn du khách quốc tế đến Thái Lan để cổ vũ cho các vận động viên nước mình, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh tế và du lịch.