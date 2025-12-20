Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Thái Lan dự kiến thu kỷ lục gần 12.000 tỷ đồng từ SEA Games 33

  • Thứ bảy, 20/12/2025 12:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan dự kiến tạo ra giá trị kinh tế khoảng 14 tỷ baht, tương đương gần 12.000 tỷ đồng.

Thái Lan cho biết SEA Games 33 tạo ra giá trị kinh tế lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Duy Hiệu.

Ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) cho biết Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 không chỉ thổi bùng không khí thể thao sôi động tại Thái Lan mà còn tạo ra giá trị kinh tế không dưới 12 tỷ baht, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng, bao gồm cả giá trị phát sinh trực tiếp từ hoạt động thi đấu và các lĩnh vực liên quan.

Khi đại hội khép lại, con số này được dự báo có thể tăng lên khoảng 14 tỷ baht, tức gần 12.000 tỷ đồng, theo tờ Thairath.

Theo ông Kongsak Yodmanee, sự quan tâm và hưởng ứng của người dân Thái Lan đối với các môn thi đấu tại SEA Games năm nay rất sôi nổi. Thống kê số cổ động viên đến xem trực tiếp tại các sân thi đấu, bao gồm đăng ký qua hệ thống và khách vào sân trực tiếp (walk-in), tính đến ngày 18/12 đã đạt gần 400.000 lượt. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi các nội dung thi đấu kết thúc.

Người đứng đầu Cơ quan Thể thao Thái Lan nhận định đây là mức giá trị kinh tế rất cao nếu so với các kỳ đại hội thể thao từng được tổ chức trước đây và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Nguyên nhân một phần đến từ việc SEA Games lần này có tới 50 môn thể thao được đưa vào chương trình thi đấu, thu hút hơn 12.000 vận động viên và quan chức tham gia. Con số này cao hơn nhiều so với SEA Games lần thứ 32 tổ chức tại Campuchia năm 2023, khi chỉ có khoảng 7.000 vận động viên và quan chức.

Bên cạnh đó, SEA Games lần thứ 33 còn thu hút đông đảo người thân, gia đình, người hâm mộ thể thao của các quốc gia tham dự, cũng như một lượng lớn du khách quốc tế đến Thái Lan để cổ vũ cho các vận động viên nước mình, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh tế và du lịch.

Vì sao chiến thắng của U22 Việt Nam khiến cả khu vực hả dạ

Chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan sau 120 phút ở chung kết SEA Games không chỉ mang về tấm HCV cho U22 Việt Nam, mà còn tạo nên một hiệu ứng hiếm thấy trong khu vực.

5 giờ trước

Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 20/12: Bơi có thêm HCV

Đoàn Thể thao Việt Nam còn tham dự 3 nội dung gồm cầu mây regu nam, nữ và bơi đường dài 10 km trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 33.

6 giờ trước

Trung Nguyên 'thâu tóm' loạt mặt bằng từng thuộc chuỗi cà phê Thái Lan

Sau khi Café Amazon âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã "thần tốc" tiếp nhận loạt mặt bằng, dự kiến khai trương từ cuối năm nay đến đầu năm 2026.

17:42 11/12/2025


Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

SEA Games 33 Kongsak Yodmanee Thái Lan

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý