Sau 5 năm, Café Amazon đã rút khỏi thị trường Việt Nam mà không đưa ra tuyên bố chính thức.

Café Amazon từng hiện diện ở nhiều mặt bằng đắc địa tại Việt Nam. Ảnh: C.A.

Tờ Inside Retail Asia cho biết chuỗi cà phê Thái Lan Café Amazon đã ngừng hoạt động tại Việt Nam kể từ ngày 18/11 sau 5 năm.

Nhân viên tại các cửa hàng Café Amazon đã chia sẻ ảnh chia tay vào ngày làm việc cuối cùng. Thương hiệu cũng đã trả lại hợp đồng thuê mặt bằng và các cửa hàng trong chuỗi không còn xuất hiện trên các ứng dụng giao đồ ăn phổ biến trên thị trường.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, các cửa hàng của Café Amazon tại TP.HCM đều đã tháo bảng hiệu, trả mặt bằng.

Trên mạng xã hội, phần tin nhắn tự động của fanpage Café Amazon tại Việt Nam cũng thông báo thương hiệu "đã chính thức ngưng hoạt động".

Động thái này diễn ra sau khi Công ty TNHH Khách sạn Central Plaza (Centel) rút khỏi liên doanh Café Amazon tại Việt Nam vào tháng trước, phản ánh sự thay đổi chiến lược nhằm ứng phó với thị trường cà phê cạnh tranh khốc liệt tại Việt Nam.

Mặc dù chuỗi cà phê Thái Lan đã công bố kế hoạch mở rộng toàn cầu, Việt Nam không nằm trong số các thị trường mục tiêu. Hiện, công ty vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về việc rút lui.

Café Amazon là thương hiệu cà phê thuộc PTT Oil and Retail Business (PTT OR) của Thái Lan. Đây là chuỗi cà phê lớn nhất nước này với hơn 4.300 cửa hàng, trong đó khoảng một nửa đặt tại các trạm xăng của PTT.

Ra đời từ năm 2002 với định vị "Green Oasis", Café Amazon hướng đến mô hình không gian xanh, gần gũi thiên nhiên và giá cả phải chăng. Bên cạnh các loại cà phê truyền thống, thương hiệu này còn phục vụ trà, đồ uống mát và bánh ngọt, đồng thời điều chỉnh menu theo khẩu vị từng thị trường.

Những năm gần đây, chuỗi đẩy mạnh chiến lược mở rộng ra quốc tế với hơn 300 cửa hàng tại Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Trung Quốc, Oman và Việt Nam.

Tuy nhiên, quá trình vươn ra toàn cầu cũng bộc lộ không ít thách thức khi thương hiệu phải cạnh tranh với các chuỗi cà phê nội địa và quốc tế, thích ứng khẩu vị, quy định và chi phí vận hành ở từng quốc gia.

Tại Thái Lan, Café Amazon vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Năm 2024, hãng bán ra gần 300 triệu ly cà phê và mở thêm gần 300 cửa hàng mới, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường cà phê bán lẻ trong nước.