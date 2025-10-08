Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà đầu tư Thái Lan rút khỏi liên doanh Café Amazon tại Việt Nam

Quyết định này đặt dấu chấm hết cho vai trò của nhà đầu tư Thái Lan trong kế hoạch mở rộng thương hiệu Café Amazon tại Việt Nam. 

Nhà đầu tư Thái Lan từ bỏ tham vọng mở rộng Café Amazon tại Việt Nam. Ảnh: Café Amazon.

Công ty Central Plaza Hotel (Centel) của Thái Lan vừa thông báo sẽ rút khỏi liên doanh Café Amazon tại Việt Nam. Inside Retail đánh giá đây là một bước chuyển đổi chiến lược nhằm đối phó với thị trường cà phê vốn cạnh tranh khốc liệt ở Việt Nam.

Động thái nói trên sẽ dẫn đến việc giải thể CTCP Tập đoàn ORC Coffee Passion (ORCG), đơn vị đang vận hành chuỗi Café Amazon tại Việt Nam.

ORCG là liên doanh giữa Central Restaurants Group (Việt Nam) - một công ty con của Centel, nắm giữ 40% cổ phần, và PTTOR International Holdings (Singapore) - công ty con của PTT Oil and Retail Business (Thái Lan), nắm giữ 60% còn lại.

Trong một thông báo gửi lên Sàn Giao dịch Chứng khoán Bangkok, Centel cho biết lý do của quyết định này là để "sắp xếp lại các ưu tiên kinh doanh" và thích ứng với những thách thức của thị trường.

Tính đến ngày 31/8, khoản đầu tư của Centel vào liên doanh này có giá trị 56 triệu Baht (tương đương 1,72 triệu USD).

Inside Retail nhận xét quyết định này cũng đã đặt dấu chấm hết cho vai trò của Centel trong kế hoạch mở rộng thương hiệu Cafe Amazon tại Việt Nam.

Kế hoạch này được khởi động từ năm 2020 với tham vọng đưa Café Amazon trở thành một thương hiệu cà phê hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các chuỗi cà phê trong nước và quốc tế đã trở thành một thử thách quá lớn.

Trước đó, một số môi giới đã đăng rao cho thuê một số mặt bằng từng là địa điểm kinh doanh chiến lược của Cafe Amazon, đa số là căn góc hai mặt tiền ở những khu vực sầm uất. Các địa điểm này bao gồm mặt bằng tại số 162 Nguyễn Thái Bình (quận 1 cũ), 63 Đinh Tiên Hoàng (quận 1 cũ) và 822 Sư Vạn Hạnh (quận 10 cũ).

Hiện, thương hiệu vận hành 12 cửa hàng tại TP.HCM và 9 cửa hàng ở các tỉnh, thành lân cận.

Café Amazon là thương hiệu cà phê thuộc PTT Oil and Retail Business (PTT OR) của Thái Lan. Đây là chuỗi cà phê lớn nhất nước này với hơn 4.300 cửa hàng, trong đó khoảng một nửa đặt tại các trạm xăng của PTT.

Ra đời từ năm 2002 với định vị "Green Oasis", Café Amazon hướng đến mô hình không gian xanh, gần gũi thiên nhiên và giá cả phải chăng. Bên cạnh các loại cà phê truyền thống, thương hiệu này còn phục vụ trà, đồ uống mát và bánh ngọt, đồng thời điều chỉnh menu theo khẩu vị từng thị trường.

Những năm gần đây, Café Amazon đẩy mạnh chiến lược mở rộng ra quốc tế với hơn 300 cửa hàng tại Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Trung Quốc, Oman và Việt Nam.

Tuy nhiên, quá trình vươn ra toàn cầu cũng bộc lộ không ít thách thức khi thương hiệu phải cạnh tranh với các chuỗi cà phê nội địa và quốc tế, thích ứng khẩu vị, quy định và chi phí vận hành ở từng quốc gia.

Tại Thái Lan, Café Amazon vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Năm 2024, hãng bán ra gần 300 triệu ly cà phê và mở thêm gần 300 cửa hàng mới, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường cà phê bán lẻ trong nước.

