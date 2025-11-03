Thái Lan có 1,64 triệu căn nhà bỏ hoang

Tình trạng đầu cơ tràn lan khiến 1,64 triệu căn nhà hoàn thiện nhưng không có người ở khắp Thái Lan, tổng giá trị gần bằng quy mô ngân sách hàng năm của quốc gia này.

Cứ 4 căn hộ ở Bangkok thì có 1 căn để không. Ảnh: Reuters.

Theo The Nation, Thái Lan đang có khoảng 1,64 triệu căn nhà bị bỏ trống với tổng giá trị 3.450 tỷ baht (hơn 106 tỷ USD ), gần bằng quy mô ngân sách hàng năm của quốc gia này.

Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu và Thẩm định Bất động sản Thái Lan (AREA) cho thấy những "nhà ma" tập trung dày đặc ở vùng đại đô thị Bangkok, nơi hơn 730.000 căn đã hoàn thiện nhưng chưa có cư dân sinh sống do ảnh hưởng dai dẳng của làn sóng đầu cơ.

Tâm điểm của sự lãng phí nằm ở các tòa chung cư. Theo định nghĩa của AREA, nhà bỏ trống là căn đã bàn giao, sẵn sàng bán nhưng không có người sinh sống, thể hiện qua mức tiêu thụ điện hầu như bằng 0.

Riêng tại Bangkok, chung cư chiếm khoảng 58% tổng số căn bỏ trống, với tỷ lệ trống ở mức đáng báo động gần 25%, tức trong 4 căn nhà thì sẽ có 1 căn để không. Bên cạnh đó, phân khúc nhà ở giá rẻ phải chịu ảnh hưởng nặng nề khi những căn hộ dưới 500.000 baht dần xuống cấp vì không thu đủ phí để bảo trì.

Trái lại, nhà liền thổ và nhà phố có tỷ lệ trống thấp hơn, song chính vì lượng cung dư thừa so với nhu cầu của toàn thị trường nên vẫn cho thấy nhiều trục trặc.

Các chuyên gia cảnh báo vòng xoáy đầu cơ quá mức khiến việc tiêu thụ dự án mới ngày càng khó khăn, thậm chí có thể bào mòn sức khỏe của hệ thống tín dụng nếu nợ xấu bất động sản gia tăng.

Báo cáo của AREA gọi đây là "sự lãng phí kinh tế hiển nhiên": Tài sản không được đưa vào sử dụng sẽ khấu hao theo thời gian, trong khi chi phí xã hội và hạ tầng dành cho chúng vẫn phát sinh.

Một nguyên nhân quan trọng đến từ khuôn khổ pháp lý hiện hành khi pháp luật Thái Lan chưa có chế tài đủ mạnh đối với việc để căn nhà hoàn thiện nhưng không sử dụng. Vì thế, các chủ sở hữu gần như không chịu chi phí cơ hội nào khi để căn hộ trống.

Vì vậy, AREA đề xuất áp dụng thuế đất đai và công trình nhắm trực tiếp vào các căn hoàn thiện nhưng không có người ở. Thuế này, nếu được thiết kế linh hoạt theo thời gian và mức độ bỏ trống, có thể buộc chủ nhà phải sớm đưa tài sản vào lưu thông bằng cách cho thuê hoặc chấp nhận bán với mức giá phù hợp hơn.

Khi dòng tiền tiếp tục lưu thông, điều kiện thanh khoản được cải thiện, những người có nhu cầu xây dựng tổ ấm thật sự có cơ hội tiếp cận nhà ở với giá dễ chịu hơn, còn các khu dân cư sẽ được "thắp đèn" trở lại, tạo sức sống cho thương mại địa phương.

Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề của Bangkok. Vẫn còn khoảng 900.000 căn bỏ trống còn nằm rải khắp các tỉnh, phản chiếu áp lực cung vượt cầu trên phạm vi toàn quốc.

Chừng nào chưa có một can thiệp chính sách hiệu quả, khối tài sản nhàn rỗi trị giá hàng nghìn tỷ baht này sẽ tiếp tục là gánh nặng của nền kinh tế và thị trường nhà ở khó thoát khỏi chu kỳ giảm hiệu quả sử dụng kéo dài.