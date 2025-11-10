Thái Lan bắt 4 trùm lừa đảo Trung Quốc trốn từ Campuchia

Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ 4 nghi phạm người Trung Quốc được cho là cầm đầu đường dây lừa đảo công nghệ cao sau khi trốn khỏi Campuchia để tránh chiến dịch truy quét tội phạm xuyên quốc gia.

Cảnh sát Thái Lan bắt 4 nghi phạm Trung Quốc cầm đầu đường dây lừa đảo trực tuyến. Ảnh: National Thailand.

Theo Nation Thailand, cuộc đột kích diễn ra trưa 9/11 tại một căn hộ cao cấp trên đường Sukhumvit Soi 16, quận Klong Toei, Bangkok. Lực lượng chức năng đã bắt giữ Xiahou Xin (29 tuổi), Liu Ming (28 tuổi), Li Lei (22 tuổi) và Zeng Lingquan (21 tuổi). Cả 4 đối tượng bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Thông tin tình báo cho biết nhóm nghi phạm đã di chuyển sang Thái Lan sau khi nhiều đường dây lừa đảo bị triệt phá tại Campuchia trong thời gian gần đây. Nhằm tránh bị phát hiện, chúng thuê căn hộ hạng sang và ngụy trang hoạt động dưới dạng công ty công nghệ.

Theo Phó tư lệnh Cảnh sát Thủ đô Thiradej Thammasutee, lực lượng trinh sát cải trang thành thợ sửa chữa để tiếp cận hiện trường. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, cảnh sát ập vào bắt giữ nhóm nghi phạm ngay tại căn hộ.

Thiếu tướng Jirapop Phuridej tiết lộ nhóm này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến có khả năng biến ảnh tĩnh thành video động, nhằm qua mặt hệ thống nhận diện khuôn mặt của ngân hàng và sàn giao dịch trực tuyến, từ đó rút tiền trái phép từ tài khoản nạn nhân.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 4 máy tính cài phần mềm AI, 60 điện thoại di động, nhiều hồ sơ giao dịch liên quan đến Campuchia, cùng 2 gói ma túy đá. Cảnh sát Thái Lan cho biết sẽ tổ chức họp báo ngày 10/11 để công bố chi tiết hơn về mạng lưới tội phạm này.

Các nghi phạm đã sử dụng công nghệ AI để biến ảnh tĩnh thành video, nhằm qua mặt hệ thống bảo mật của ngân hàng và sàn giao dịch, rút tiền từ tài khoản của nạn nhân. Ảnh: National Thailand.

Song song tại khu vực biên giới, quân đội Myanmar cũng đang mở rộng chiến dịch truy quét tội phạm mạng tại tụ điểm lừa đảo khét tiếng KK Park, gần thị trấn Myawaddy, sát biên giới Thái Lan.

Theo thông tin từ CNA, 148 tòa nhà đã bị phát hiện tại khu phức hợp này, bao gồm ký túc xá, bệnh viện bốn tầng và khu karaoke hai tầng. Trong đó, 101 tòa đã bị đánh sập, 47 tòa còn lại đang tiếp tục bị phá hủy.

Người dân địa phương cho biết liên tục nghe thấy tiếng nổ lớn và khói trắng bốc lên dày đặc kể từ khi chiến dịch bắt đầu tháng trước - dấu hiệu cho thấy quân đội Myanmar đang mạnh tay triệt phá các ổ nhóm lừa đảo quốc tế.

Trước đó, Bangkok Post cũng đưa tin hàng loạt vụ nổ xảy ra tại KK Park, tạo cột khói trắng có thể nhìn thấy từ Mae Sot, Thái Lan. Quân đội Myanmar cho biết trong đợt truy quét, hơn 2.000 đối tượng lừa đảo bị phát hiện, khiến 1.500 người phải bỏ chạy qua biên giới sang Thái Lan.