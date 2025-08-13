Thái Lan ấn định ngày ra phán quyết với bà Paetongtarn

Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ ra phán quyết ngày 29/8 với Thủ tướng Paetongtarn, có thể khiến bà trở thành người thuộc gia tộc Shinawatra thứ ba rời nhiệm sở sớm.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Reuters.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 13/8 thông báo sẽ đưa ra phán quyết vào 15h ngày 29/8 đối với vụ kiện yêu cầu bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, liên quan đến cách bà xử lý căng thẳng ngoại giao với Campuchia, AFP đưa tin.

Vụ kiện do một nhóm thượng nghị sĩ bảo thủ đệ trình, cáo buộc bà Paetongtarn vi phạm chuẩn mực đạo đức bộ trưởng và hành xử thiếu chuyên nghiệp trong tranh chấp biên giới với Campuchia - vụ việc từng dẫn đến các cuộc đụng độ quân sự giữa hai nước trong nhiều thập kỷ.

Bà Paetongtarn, con gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, mới nhậm chức chưa đầy một năm, sau khi người tiền nhiệm bị chính Tòa án Hiến pháp phế truất. Tháng trước, bà đã bị đình chỉ chức vụ Thủ tướng trong khi chờ xét xử, song bà vẫn khẳng định mọi hành động của mình đều vì lợi ích quốc gia.

Nếu bị phán quyết bất lợi, bà Paetongtarn sẽ trở thành vị thủ tướng thứ ba trong gia tộc Shinawatra bị buộc rời nhiệm sở sớm, sau cha bà - ông Thaksin và người cô Yingluck, cả hai đều bị lật đổ trong các cuộc đảo chính quân sự.

Trong khi đó, ông Thaksin đang phải hầu tòa vì tội khi quân và sẽ nghe phán quyết vào ngày 22/8.

Trả lời phỏng vấn hồi tháng 7, ông Thaksin cho biết nếu con gái bị phế truất, bà sẽ “trở lại làm tròn bổn phận của một người mẹ”.