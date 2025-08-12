Quyền Thủ tướng Thái Lan bác tin đồn Thủ tướng Paetongtarn xin từ chức

Ngày 11/8, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã lên tiếng bác bỏ tin đồn rằng Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra sẽ từ chức sau khi dự luật ngân sách tài khóa 2026 được thông qua.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai. Ảnh: Bangkok Post

Theo tờ The Nation (Thái Lan), khi được hỏi về tin đồn trên, ông Phumtham đã nói: “Bạn nghe tin đó từ ai vậy? Không có chuyện như vậy vì chưa có ai nói điều đó cả. Bà Paetongtarn cũng chưa bao giờ nói điều đó”.

Trước đó, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra quyết định đình chỉ nhiệm vụ thủ tướng của bà Paetongtarn. Tòa đã chấp nhận đơn kiến nghị của 36 thượng nghị sĩ, cáo buộc bà có liên quan đến một đoạn ghi âm được đánh giá là mang nội dung nhạy cảm về chính trị trong cuộc trò chuyện giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Hiện bà Paetongtarn đang nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Văn hóa trong Nội các Thái Lan.

Ông Phumtham cho biết bà Paetongtarn có kế hoạch chứng minh sự trong sạch của mình trước tòa và không hề có ý định từ chức. “Đừng thêu dệt thêm những thông tin vụ vặt để tạo thành vấn đề trong xã hội, vì điều đó chỉ gây rắc rối. Tôi khẳng định không có kế hoạch nào như vậy và thủ tướng chưa bao giờ nói điều đó. Vậy thôi”, ông Phumtham nhấn mạnh.

Gần đây tại Thái Lan đã xuất hiện những đồn đoán rằng bà Paetongtarn có thể sẽ từ chức để tránh phán quyết của Tòa án Hiến pháp và sẽ rời vị trí sau khi Hạ viện thông qua dự luật ngân sách tài khóa 2026 ở phiên họp lần 2 và lần 3 vào các ngày 13, 14 và 15/8.

Khi được hỏi liệu đảng cầm quyền Pheu Thai (Vì Thái) đã chuẩn bị phương án dự phòng trong trường hợp bà Paetongtarn từ chức hay chưa, ông Phumtham trả lời: “Không có gì cả. Thủ tướng sẽ tự bào chữa trước tòa và sẽ không có vấn đề gì. Mọi việc sẽ diễn ra theo đúng quy trình. Đảng Pheu Thai không có động thái gì vì thủ tướng đã nói rõ rằng bà sẽ đối diện với hệ thống tư pháp”.

Bà Paetongtarn Shinawatra đang bị đình chỉ chức vụ Thủ tướng và hiện giữ chức Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Trước đó, vào ngày 4/8, Chánh văn phòng Thủ tướng Thái Lan Prommin Lertsuridej cho biết Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn đã đệ trình tuyên bố chính thức lên Tòa án Hiến pháp liên quan đến các cáo buộc bà vi phạm đạo đức.

Phát biểu với báo giới tại tòa nhà chính phủ, ông Prommin cho biết bà Paetongtarn đã hoàn tất tất cả các tài liệu hỗ trợ và đại diện của bà đã nộp cho tòa án. Ông cũng bác bỏ những tin đồn liên quan đến việc bà Paetongtarn từ chức trước phán quyết của tòa án và cho biết đang tiến hành các thủ tục theo luật pháp.

Trước đó khoảng 1 tuần, Tòa án Hiến pháp đã ấn định ngày 4/8 là thời hạn chót để bà Paetongtarn nộp tuyên bố bào chữa, sau khi chấp thuận 2 lần gia hạn với lý do bà Paetongtarn yêu cầu thêm thời gian để hoàn tất việc giải trình.