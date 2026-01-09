Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Hơn 1 triệu người tại Ukraine bị mất nước và năng lượng sưởi ấm

  • Thứ sáu, 9/1/2026 06:41 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Ngày 8/1, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết hơn 1 triệu người ở tỉnh Dnipropetrovsk của nước này đã bị mất nước và năng lượng sưởi ấm trong bối cảnh nhiệt độ giảm xuống mức âm.

Ảnh minh họa.

Nguyên nhân được cho là do khu vực này đã bị không kích bằng các thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm qua.

Theo ông Kuleba, lực lượng chức năng đang gấp rút sửa chữa để khôi phục nguồn cung nước cũng như năng lượng sưởi ấm cho người dân.

Bộ Năng lượng Ukraine thông báo, tính đến sáng sớm 8/1, gần 800.000 người ở Dnipropetrovsk vẫn chưa có điện. Tám mỏ ở tỉnh này cũng bị mất điện nhưng công nhân đã được sơ tán.

Nhà chức trách cho biết có thể mất một ngày mới khôi phục được nguồn cung cấp nước cho thành phố chiến lược Pavlohrad ở Dnipropetrovsk và các khu vực lân cận.

Trong khi đó, tại Zaporizhzhia, Thống đốc tỉnh Ivan Fedorov cho biết đã khôi phục nguồn cung cấp điện cho các cơ sở trọng điểm, nhưng hầu hết người dân vẫn chưa có điện trở lại.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 70 UAV trong số 97 UAV nhắm mục tiêu vào nước này, 27 UAV còn lại đã đánh trúng các mục tiêu khác nhau. Giới chức Dnipropetrovsk xác nhận cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của tỉnh đã bị hư hỏng trong vụ tấn công.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/hon-1-trieu-nguoi-tai-ukraine-bi-mat-nuoc-va-nang-luong-suoi-am-20260108191844739.htm

TTXVN

Ukraine Nga mất nước sưởi ấm Nga UAV

    Đọc tiếp

    Bao tuyet lich su o Moscow, giao thong te liet hinh anh

    Bão tuyết lịch sử ở Moscow, giao thông tê liệt

    4 phút trước 06:56 9/1/2026

    0

    Ngày 8 và 9/1, thủ đô Moscow và tỉnh Moscow của Nga trải qua trận bão tuyết với lượng tuyết rơi 20-30 cm mỗi ngày, gần bằng một nửa lượng tuyết trung bình của tháng 1.

    Vi sao My nhieu lan muon mua Greenland? hinh anh

    Vì sao Mỹ nhiều lần muốn mua Greenland?

    12 phút trước 06:48 9/1/2026

    0

    Ngay sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Donald Trump đã nhắc lại mong muốn mua đảo tự trị Greenland thuộc Đan Mạch.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý