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Giải trí

Thách thức của Brad Pitt

  • Chủ nhật, 1/11/2026 20:31 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Bộ phim "Heart of the Beast" của ngôi sao hành động không thành công như mong đợi, dù nhận được phản hồi khá tích cực nhưng doanh thu phòng vé chưa đầy 200 triệu USD.

Theo tờ Collider, Heart of the Beast đã trụ rạp hơn một tháng, phải đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ mới như You Can See Everything, Clayface và Street Fighter. Phim từng duy trì tốc độ kiếm tiền ổn định trong vài tuần đầu, nhưng thời gian gần đây đã giảm nhiệt.

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Heart of the Beast thu 172 triệu USD sau hơn 1 tháng chiếu. Ảnh: Paramount.

Theo ghi nhận của Box Office Mojo, tác phẩm có Brad Pitt đóng chính mang về khoảng 172 triệu USD, trong đó 64 triệu USD đến từ thị trường Bắc Mỹ. Phim hiện đã tụt khỏi top 10 bảng tổng sắp phòng vé.

Điều đáng lo ngại là số lượng rạp chiếu bộ phim đang bị hãng Paramount cắt giảm. Những ngày qua, số lượng rạp chiếu phim giảm từ 3.435 xuống còn 2.260. Tuần này, Paramount tiếp tục rút phim khỏi 565 rạp, đưa số lượng rạp chiếu phim chỉ còn lại khoảng 1.700.

Hiện tại, thành tích phim chưa thể giúp nhà sản xuất thu hồi vốn. Kinh phí sản xuất dự án theo tiết lộ vào khoảng 82 triệu USD. Cộng thêm kinh phí cho truyền thông, phát hành, Heart of the Beast ước tính phải thu 210-220 triệu USD mới hòa vốn. Đây là cột mốc mang tính thách thức với tác phẩm hành động mới nhất của Brad Pitt.

Heart of the Beast mang màu sắc giật gân, sinh tồn, đánh dấu màn tái hợp giữa nam diễn viên với đạo diễn David Ayer. Bộ đôi trước đó từng hợp tác trong Fury.

Trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, Heart of the Beast nhận 84% điểm đánh giá tích cực từ giới phê bình, được chứng nhận "cà chua tươi". Điểm số đánh giá từ khán giả cũng cao chót vót, lên tới 95%.

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Phim nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình. Ảnh: Paramount.

Đa số ý kiến đánh giá đây là một câu chuyện phiêu lưu giàu tính giải trí, được kể bằng kịch bản cô đọng cùng những phân cảnh xúc động, đồng thời dành lời tri ân đầy cảm xúc cho người bạn thân nhất của con người.

Trước Heart of the Beast, Brad Pitt từng có chiến thắng phòng vé với bom tấn F1 thuộc chủ đề thể thao. Tác phẩm thu về khoảng 630 triệu USD trên toàn cầu trong năm 2025 và sau đó nhận đề cử Phim xuất sắc tại lễ trao giải Oscar.

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