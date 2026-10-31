'Chị chị em em 3' có Kỳ Duyên gây bàn tán trái chiều

Bộ phim do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn có bước xuất phát khá khả quan ở phòng vé. Song, kịch bản và thông điệp phim lại đang gây tranh cãi trái chiều.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, trong ngày đầu tiên khởi chiếu chính thức, tác phẩm gắn nhãn 18+ đã dắt túi hơn 15 tỷ đồng . Cộng thêm doanh thu từ buổi mở bán sớm và lượng vé đặt trước, doanh thu phim tính đến tối 30/10 là gần 33 tỷ đồng .

Đây là bước xuất phát khá thuận lợi với dự án có Kỳ Duyên, Lan Ngọc đóng chính. Chị chị em em 3 đang giữ vị trí top 1 phòng vé, bỏ xa các đối thủ còn lại. Dự kiến, phim có khả năng khép lại tuần mở màn với doanh thu khoảng 60- 70 tỷ đồng .

Dù thành tích phòng vé tốt, tác phẩm lại đang vướng khá nhiều tranh luận trên mạng xã hội xoay quanh nội dung, kịch bản. Chuyện phim kể về mâu thuẫn ái tình rối rắm giữa nam chính Văn Tài (Quốc Anh) với 3 người phụ nữ là Mầu (Kỳ Duyên), Liễu (Lan Ngọc) và Nương (Chi Pu). Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Cường (Steven Nguyễn) - chồng của Liễu.

Phim gây chú ý khi quy tụ dàn cast toàn sao. Ảnh: ĐPCC.

Sau những suất chiếu đầu tiên, khán giả nhận xét Chị chị em em 3 có sức hút nhất định ở mặt hình ảnh. Dàn diễn viên trẻ đẹp, trong khi bối cảnh, phục trang cũng được đầu tư. Dàn cast quy tụ toàn sao cùng những chi tiết về tình yêu, cảnh nóng cũng là yếu tố giúp tác phẩm dễ dàng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Song, kịch bản phim một bộ phận khán giả chê với nhiều tình tiết thiếu hợp lý. Thậm chí, còn có những luồng ý kiến cho rằng Chị chị em em 3 hạ thấp phụ nữ, gieo rắc định kiến và thông điệp có phần lệch lạc. Chủ đề 3 người phụ nữ tranh giành đàn ông, ngoại tình hay những màn trả thù, đánh ghen... đang trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội.

Ở diễn biến song song, nhiều thông tin trong Chị chị em em 3 đang bị rò rỉ, lan truyền trên mạng xã hội. Kỳ Duyên vừa có động thái lên tiếng, bày tỏ mong muốn khán giả không spoil (tiết lộ) tình tiết phim. "Đoàn làm phim chúng em vô cùng biết ơn và trân trọng trước tình cảm của mọi người. Mọi người thương thêm một chút nữa thôi là không spoil các cảnh phim, đặc biệt là cảnh kết để trải nghiệm của khán giả được trọn vẹn nhất", cô chia sẻ.

Trải qua 3 phần, Chị chị em em đã trở thành thương hiệu được nhiều khán giả Việt biết tới. Phần đầu tiên do Thanh Hằng, Chi Pu đóng chính từng mang về hơn 70 tỷ đồng . Trong khi phần 2 ra mắt năm 2023, có Minh Hằng và Ngọc Trinh đóng chính, vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng .