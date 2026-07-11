Thạc sĩ viral sau 2 bức ảnh cách nhau 17 năm

Sau 17 năm chụp ảnh cùng cha trước cổng Đại học Thanh Hoa, Wu Han đã tốt nghiệp thạc sĩ tại chính trường này. Hai bức ảnh tái hiện quá khứ của cô đang thu hút sự chú ý trên MXH.

Hai bức ảnh chụp cách nhau 17 năm của Wu Han. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, tháng 6 vừa qua, Wu Han (quê Quảng Đông, Trung Quốc) nhận bằng thạc sĩ tại Học viện Nghệ thuật và Thiết kế thuộc Đại học Thanh Hoa. Đây là một trong những trường đại học uy tín nhất của Trung Quốc, có lịch sử 115 năm, từng đào tạo nhiều thế hệ lãnh đạo và nhà khoa học.

Wu Han lần đầu tiên đến thăm Thanh Hoa trong một chuyến du lịch cùng bố vào năm 2009, khi cô 9 tuổi. Cha cô - người từng bỏ lỡ mục tiêu vào Thanh Hoa thời trẻ - đã cõng con gái và chụp một bức ảnh tại cổng trường đại học.

Wu chia sẻ cha cô tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật, từng trúng tuyển vào khoa Quốc họa của Học viện Mỹ thuật Quảng Châu năm 1993. Định hướng từ gia đình giúp cô tiếp cận với hội họa từ mẫu giáo. Tuy nhiên, nhận thấy con đường trở thành một họa sĩ rất gian nan, cha cô đã hướng con gái theo đuổi ngành Thiết kế.

Lên cấp ba, Wu học khối tự nhiên, sau đó quyết định chuyển hướng sang thi gaokao nghệ thuật - kỳ thi kết hợp cả văn hóa lẫn năng khiếu như mỹ thuật, âm nhạc, vũ đạo.

Tuy nhiên, hành trình này không hề suôn sẻ. Wu đã trượt kỳ thi gaokao do lạc đề trong bài mỹ thuật. Cô thi lại vào năm sau và trúng tuyển Đại học Thanh Hoa. Năm đó, Học viện Nghệ thuật và Thiết kế chỉ tuyển đúng 13 chỉ tiêu từ tỉnh Quảng Đông.

Trong quá trình học đại học, nhờ kết quả xuất sắc, Wu Han nhận suất tuyển thẳng lên bậc cao học và tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ tại đây.

Tại lễ tốt nghiệp, Wu Han diện lễ phục cử nhân màu tím của Đại học Thanh Hoa và cùng cha tái hiện lại bức ảnh chụp năm 9 tuổi tại cổng trường. Đối với Wu, hai bức ảnh là minh chứng cho việc "định mệnh sẽ dẫn lối bạn đến nơi bạn muốn".

"Trước đây con gái tôi rất nhẹ, giờ đã nặng hơn nhiều. Đứa trẻ đã trưởng thành, còn tôi thì già đi", người cha chia sẻ sự thay đổi sau 17 năm. Ông kỳ vọng con gái sẽ phát triển sâu hơn trong lĩnh vực thiết kế, công nghệ internet và mong muốn thế hệ con cháu sau này tiếp tục học tập tại Thanh Hoa.

Khoảnh khắc của hai cha con đã nhận được hơn một triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

"Ánh mắt người cha rất kiên định. Giờ đây, ông không còn khỏe để cõng con dễ dàng như trước, nhưng tình yêu thương đã xóa bỏ mọi rào cản vật lý", một tài khoản bình luận.

Một người khác để lại nhận xét hài hước: "Hóa ra đây là lý do tôi trượt Thanh Hoa, ngày xưa bố không dắt tôi ra cổng trường chụp ảnh".