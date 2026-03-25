Tên lửa vẫn dày đặc trên bầu trời Israel, Iran

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi trong 24 giờ qua, các đợt không kích và tấn công tên lửa tiếp tục leo thang.

Iran dội tên lửa đợt thứ 88, nhắm đến căn cứ quân sự Israel và Mỹ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố hình ảnh về đợt tấn công trả đũa thứ 80 được thực hiện trong đêm, đồng thời cho biết đã phóng đợt tên lửa thứ 88 nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực.

Tàu chở dầu Thái Lan qua eo Hormuz an toàn

Một tàu chở dầu của Thái Lan đang trên đường trở về nước sau khi đi qua eo biển Hormuz an toàn, theo một quan chức và tập đoàn dầu khí sở hữu con tàu.

Tàu thuộc Tập đoàn Bangchak đã vượt qua tuyến hàng hải này ngày 23/3, sau các cuộc trao đổi giữa Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và đại sứ Iran tại quốc gia Đông Nam Á.

Bangchak và một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết không có khoản thanh toán nào phát sinh liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho con tàu, vốn đã neo đậu tại Vịnh Ba Tư từ ngày 11/3.

“Tôi đã đề nghị rằng nếu các tàu Thái Lan cần đi qua eo biển, liệu phía họ có thể hỗ trợ đảm bảo an toàn hay không”, ông Sihasak nói. “Họ trả lời rằng sẽ xử lý việc này và yêu cầu chúng tôi cung cấp tên các tàu sẽ đi qua”.

Không kích dữ dội suốt đêm

Tại thủ đô Tehran, nhiều vụ nổ lớn và hoạt động của hệ thống phòng không được ghi nhận trong đêm. Ngoài ra, các thành phố khác như Isfahan cũng hứng chịu rung chấn từ các vụ tấn công. Theo Bộ Giáo dục Iran, ít nhất 243 học sinh và giáo viên đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2.

Ở phía Israel, Iran đã phóng tên lửa về phía miền Nam, kích hoạt còi báo động tại các khu vực Negev, Arava và Biển Chết. Sau một khoảng lặng ngắn vào rạng sáng, cường độ tấn công gia tăng trở lại trong vài giờ gần đây, với nhiều cảnh báo được phát đi trên khắp miền Trung Israel, bao gồm Tel Aviv.

Các hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn tên lửa. Một trong những sự cố nghiêm trọng xảy ra tại Bnei Brak, gần Tel Aviv, khi một tên lửa rơi xuống khu dân cư tối 24/3, khiến 9 người bị thương, trong đó có 6 trẻ em.

Các lực lượng cứu hộ tới ứng phó sau các đợt tấn công bằng tên lửa của Israel vào miền trung Israel. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt tấn công tên lửa, nhắm vào các mục tiêu tại Israel và căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Theo IRGC, các mục tiêu bao gồm căn cứ quân sự tại Safad (miền bắc Israel), cùng các địa điểm ở Tel Aviv, Kiryat Shmona và Bnei Brak. Ngoài ra, lực lượng này cũng tuyên bố tấn công các căn cứ Mỹ tại Kuwait, Jordan và Bahrain.

Quan chức Iran nói tuyên bố ngoại giao của ông Trump “không đáng tin”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết nhiều quốc gia đã liên hệ với Tehran, đề nghị làm trung gian giữa Iran và Mỹ.

“Đã có những thông điệp được gửi đi trong vài ngày qua… Chúng tôi đã phản hồi các thông điệp đó. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tự vệ”, ông nói với India Today.

Ông Baghaei cho rằng tuyên bố của Mỹ về việc tìm kiếm đàm phán là không đáng tin.

“Hãy nhìn vào thực tế. Iran đang liên tục bị Mỹ và Israel ném bom và tấn công bằng tên lửa. Vì vậy, tuyên bố của họ về ngoại giao và trung gian là không đáng tin. Bởi họ đã khơi mào cuộc chiến này và vẫn đang tiếp tục tấn công Iran. Vậy có ai có thể tin rằng tuyên bố trung gian của họ là đáng tin hay không?”, ông nói.

Khi được hỏi về vai trò của Pakistan, ông Baghaei cho biết Iran tin Islamabad có “thiện chí”, đồng thời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã liên lạc với người đồng cấp Pakistan cũng như các nhà ngoại giao ở nhiều nước khác.

“Những cuộc trao đổi như vậy đang diễn ra giữa Iran với các nước láng giềng và các quốc gia thân thiện khác. Chúng tôi hiểu rằng các nước trong khu vực, các quốc gia láng giềng, đều lo ngại về hệ quả, và mọi người đang cố gắng góp phần đưa tình hình trở lại trạng thái bình ổn”, ông nói.

Iran phát động cuộc tấn công thứ 79 Iran tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 79 trong chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, sử dụng các loại tên lửa như Kheybar Shekan, Emad, Sejjil cùng máy bay không người lái cảm tử để tấn công và đã xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel.