Tên lửa Starship nổ gần biên giới, Elon Musk bị Mexico đòi kiện

Phát biểu trong buổi họp báo sáng ngày 25/6, bà Sheinbaum cho biết chính phủ Mexico đang rà soát các điều ước và luật pháp quốc tế có liên quan để chuẩn bị các hồ sơ pháp lý cần thiết nhằm khởi kiện.

“Thực tế là đã có hiện tượng ô nhiễm. Chúng tôi đang nghiên cứu những quy định nào đã bị vi phạm để tiến hành các vụ kiện cần thiết”, bà khẳng định.

Vụ việc khiến Mexico đặc biệt quan ngại xảy ra vào tuần trước, khi một tên lửa Starship của SpaceX phát nổ trong quá trình thử nghiệm tại căn cứ Starbase, tọa lạc ở bờ biển nam Texas, sát biên giới Mexico. Quả cầu lửa khổng lồ bốc lên từ vụ nổ đánh dấu thêm một thất bại nữa trong tham vọng đưa con người lên sao Hỏa của Elon Musk.

Bà Sheinbaum cho biết chính quyền Mexico đang tiến hành đánh giá toàn diện về tác động môi trường từ các vụ phóng tên lửa đối với bang Tamaulipas – khu vực giáp biên giới với Texas.

Đáng chú ý, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hồi đầu tháng 5 đã phê duyệt tăng số lần phóng tên lửa Starship hàng năm từ 5 lên 25 lần, bất chấp lo ngại từ các tổ chức bảo tồn thiên nhiên. Những nhóm này cảnh báo rằng việc tăng tần suất phóng có thể đe dọa nghiêm trọng đến rùa biển và các loài chim sống ven bờ.

Nếu được xúc tiến, vụ kiện SpaceX sẽ là động thái pháp lý mới nhất trong loạt tranh chấp giữa Mexico và các tập đoàn khổng lồ của Mỹ.

Trước đó vào tháng 5, chính phủ bà Sheinbaum cũng tuyên bố đã đệ đơn kiện Google sau khi nền tảng Google Maps hiển thị tên vùng vịnh Mexico là "Vịnh Mỹ" (Gulf of America) đối với người dùng tại Mỹ - hệ quả từ một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump.

Elon Musk "theo đuổi đồng đôla Trung Quốc"?

Vị tỷ phú giàu nhất thế giới vừa có khoảng thời gian đầy tranh cãi khi tham gia vào chính trị với vai trò đồng sáng lập Ban Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) - cơ quan được lập ra nhằm cắt giảm chi tiêu của chính phủ Mỹ.

Ngay cả trong đội ngũ đồng minh với Tổng thống Trump, Musk cũng không được lòng nhiều người. Trong cuốn Seven Things You Can't Say About China ra mắt hồi tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Tom Cotton cho rằng Elon Musk có mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Cotton cũng đưa Musk vào nhóm "ông trùm công nghệ" người Mỹ, những người ông cho rằng "đang đuổi theo đồng đôla Trung Quốc".