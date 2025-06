Tên lửa Starship của Elon Musk lại phát nổ

Starship - hy vọng lớn nhất của Elon Musk cho sứ mệnh lên Sao Hỏa - lại phát nổ trong lần thử nghiệm thứ 10, nối dài chuỗi thất bại liên tiếp của SpaceX trong năm nay.

Tên lửa Starship cao 122m của SpaceX bất ngờ phát nổ thành quả cầu lửa tại Texas. Ảnh: Reuters.

Tàu vũ trụ Starship - niềm hy vọng lớn nhất của Elon Musk trong hành trình đưa con người lên Sao Hỏa - một lần nữa phát nổ trong buổi thử nghiệm tại Texas vào đêm 19/6 (giờ địa phương), nối dài chuỗi thất bại kỹ thuật liên tiếp của SpaceX chỉ trong nửa đầu năm nay, theo Reuters.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 23h tại bãi thử Starbase ở Brownsville, bang Texas, khi Starship đang trong quá trình chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm lần thứ 10. Theo thông báo của SpaceX đăng trên mạng xã hội X, nguyên nhân ban đầu được xác định là do một "sự cố nghiêm trọng". Rất may, toàn bộ nhân sự tại hiện trường đều an toàn.

Elon Musk sau đó chia sẻ rằng dữ liệu sơ bộ cho thấy một bình chứa khí nitrogen trong khoang hàng hay còn gọi là bình COPV đã bị vỡ trước khi đạt đến mức áp suất tiêu chuẩn. Nếu kết quả điều tra xác nhận, đây sẽ là sự cố đầu tiên với loại thiết kế này.

Video ghi lại khoảnh khắc vụ nổ cho thấy Starship đã phát nổ liên tiếp hai lần, tạo nên quả cầu lửa rực sáng trên bầu trời đêm và khiến các mảnh vỡ bay tung tóe.

Với chiều cao lên tới 122 m, Starship được xem là phương tiện chủ lực trong tham vọng không gian của Elon Musk. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tên lửa này liên tục gặp trục trặc.

Vào tháng 5, một chiếc Starship khác đã mất kiểm soát giữa chừng trong chuyến bay thử và không thể hoàn thành các mục tiêu kỹ thuật. Dù bay xa hơn hai lần phóng thất bại trước đó - vốn từng khiến mảnh vỡ rơi xuống vùng biển Caribê và ảnh hưởng đến hàng không dân dụng - nhưng Starship vẫn chưa vượt qua các bài kiểm tra quan trọng.

Tháng 3, một tàu Starship khác phát nổ vài phút sau khi rời bệ phóng ở Texas, buộc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải tạm dừng hoạt động hàng không tại một số khu vực ở Florida. Những đoạn video do người dân ghi lại cho thấy các mảnh vỡ rực lửa vắt ngang bầu trời hoàng hôn gần Nam Florida và Bahamas. Vụ việc xảy ra sau khi tàu mất kiểm soát và động cơ đột ngột ngừng hoạt động. Musk khi đó gọi đây là "một trở ngại nhỏ".

Sau vụ nổ đó, FAA đã mở cuộc điều tra và xác định nguyên nhân nằm ở lỗi phần cứng ở một trong các động cơ. SpaceX đã đề xuất tám biện pháp khắc phục và FAA xác nhận các cải tiến này đã được triển khai đầy đủ trước lần thử nghiệm cuối tháng 5.

Còn trong vụ nổ hồi tháng 1, một tàu Starship khác đã vỡ tung ngay sau khi rời bệ phóng, làm mảnh vỡ rơi xuống các đảo Caribê và gây hư hại nhẹ cho một phương tiện ở quần đảo Turks và Caicos.

Dù SpaceX khẳng định mỗi thất bại đều là "bài học quý giá", chuỗi sự cố kỹ thuật liên tiếp đang khiến tham vọng của Elon Musk đối mặt với nhiều nghi ngại hơn bao giờ hết, đặc biệt khi ông đặt mục tiêu đưa người lên Sao Hỏa trong chưa đầy một thập kỷ tới.