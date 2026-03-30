Tên lửa Iran dội trúng khu nhà máy hóa chất Israel

Nhà máy hóa chất tại miền Nam Israel đã bị trúng tên lửa được cho là phóng từ Iran, giới chức phát đi cảnh báo khẩn yêu cầu người dân khu vực lân cận ở yên trong nhà do lo ngại nguy cơ rò rỉ hóa chất độc hại.

Tên lửa Iran đánh trúng khu công nghiệp hóa chất Israel, gây cháy lớn và cảnh báo rò rỉ độc hại.

Israel không kích Tehran, thả hơn 120 vũ khí vào các cơ sở nghiên cứu và sản xuất quân sự Iran.

Iran tuyên bố sẵn sàng tấn công tàu sân bay Mỹ và kiểm soát vùng biển chiến lược gần Hormuz.

Giao tranh leo thang, hạ tầng điện, công nghiệp bị đánh phá, nguy cơ lan rộng và thiệt hại gia tăng.

Cháy dữ dội tại trung tâm công nghiệp Israel sau đòn tập kích của Iran Một tên lửa được cho là phóng từ Iran đã đánh trúng một nhà máy hóa chất tại miền Nam Israel, cách thành phố Beersheba khoảng 9 km. Giới chức lập tức phát đi cảnh báo yêu cầu người dân khu vực lân cận ở yên trong nhà, do lo ngại nguy cơ rò rỉ các chất độc hại.

Ông Trump muốn "thâu tóm" dầu mỏ Iran, để ngỏ khả năng chiếm đảo Kharg

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, ông Trump thẳng thắn bày tỏ ý định "thâu tóm dầu mỏ" tại Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ không ngần ngại so sánh chiến lược này với cách tiếp cận của Washington tại Venezuela - nơi ông khẳng định Mỹ sẽ kiểm soát ngành công nghiệp dầu khí "vô thời hạn" sau biến cố liên quan đến Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng 1.

"Thú thật, ưu tiên hàng đầu của tôi là chiếm lấy dầu mỏ tại Iran. Một số kẻ ngốc tại Mỹ cứ thắc mắc tại sao tôi lại làm vậy, nhưng họ thực sự chẳng hiểu gì cả", ông Trump phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Có thể chúng ta sẽ lấy Đảo Kharg, có thể chúng ta sẽ không. Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn", ông Trump nói với FT. "Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi phải ở đó một thời gian".

Khi được hỏi về tình trạng phòng thủ của Iran trên đảo Kharg, ông nói: “Tôi không nghĩ họ có bất kỳ biện pháp phòng thủ nào. Chúng tôi có thể lấy nó rất dễ dàng”.

Lãnh tụ Tối cao Iran gửi thư viết tay cảm ơn Iraq

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, đã gửi lời cảm ơn tới người dân Iraq vì sự ủng hộ trong cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel.

Trong một thông điệp bằng văn bản, ông Khamenei “bày tỏ sự trân trọng đối với giới chức tôn giáo tối cao tại Iraq và người dân nước này vì lập trường rõ ràng phản đối hành động gây hấn nhằm vào Iran, cũng như sự ủng hộ dành cho đất nước chúng tôi”, hãng tin ISNA dẫn lời.

Lãnh tụ Tối cao Iran, Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters.

Thông điệp được cho là nhắm tới Đại giáo chủ Ali al-Sistani, một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong Hồi giáo dòng Shiite.

Việc ông Khamenei chưa xuất hiện công khai kể từ khi nhậm chức đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe và nơi ở. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Iran cùng một số quan chức cho biết ông đang hồi phục sau khi bị thương trong một cuộc không kích.

Nhà máy nước nặng Iran “tê liệt” sau đòn tấn công

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết nhà máy sản xuất nước nặng của Iran tại Khondab hiện “không còn hoạt động”.

Trước đó, Tehran thông báo cơ sở này đã bị tấn công vào ngày 27/3, trong khi Israel nhận trách nhiệm về vụ việc.

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc xác nhận mức độ thiệt hại “nghiêm trọng” dựa trên “phân tích độc lập hình ảnh vệ tinh và hiểu biết về cơ sở”. Trong một bài đăng trên nền tảng X, IAEA cho biết nhà máy này không chứa vật liệu hạt nhân thuộc diện khai báo.

Khác với nước thông thường (H2O), nước nặng có công thức D2O và thường được sử dụng làm chất điều tiết trong các lò phản ứng hạt nhân.

Iran dọa tấn công trực diện tàu sân bay Mỹ để "đòi nợ máu"

Tư lệnh Hải quân Iran tuyên bố nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã lọt vào tầm ngắm và Tehran sẵn sàng khai hỏa để buộc hạm đội Mỹ phải rút xa khỏi biên giới.

Ngày 29/3, Đô đốc Shahram Irani, Tư lệnh Hải quân Iran, đưa ra cảnh báo đanh thép rằng hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln sẽ trở thành mục tiêu tấn công trọng điểm nếu tiến vào phạm vi hỏa lực của nước này.

"Ngay khi nhóm tác chiến tàu sân bay này lọt vào tầm bắn, chúng tôi sẽ phóng loạt tên lửa đa loại để trả thù cho các binh sĩ trên tàu khu trục Dena", ông Irani khẳng định trên đài truyền hình quốc gia, nhắc lại sự cố tàu Dena bị phía Mỹ đánh chìm vào đầu tháng 3.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Theo Đô đốc Irani, áp lực từ các đòn tập kích tên lửa trước đó của Iran đã phát huy tác dụng thực tế, buộc hạm đội Mỹ phải duy trì khoảng cách an toàn lên tới hàng trăm kilomet ngoài khơi vùng đặc quyền kinh tế của Iran.

Tehran khẳng định đang thiết lập mạng lưới giám sát 24/7 đối với mọi biến động của tàu USS Abraham Lincoln, từ vị trí di chuyển đến các hoạt động hậu cần tại các quốc gia láng giềng.

"Phía Đông eo biển Hormuz và biển Oman – cửa ngõ chiến lược vào vịnh Ba Tư – hiện nằm trọn trong tầm kiểm soát của Hải quân Iran. Chúng tôi chỉ đang chờ thời cơ để thực hiện đòn đáp trả", Đô đốc Irani nhấn mạnh.

Lãnh đạo Hải quân Iran cũng xoáy sâu vào sự im lặng từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ông cho rằng việc Washington không công bố chi tiết về các tổn thất của hạm đội tại Trung Đông thời gian qua là minh chứng cho thấy mức độ thiệt hại thực sự đang bị che giấu nhằm tránh gây rúng động dư luận.

Israel trút 120 đơn vị vũ khí xuống Tehran

Quân đội Israel tuyên bố đã thả hơn 120 đơn vị vũ khí xuống các cơ sở phục vụ nghiên cứu, phát triển và sản xuất vũ khí tại Tehran trong ngày 29/3.

Theo phía Israel, các mục tiêu bị tấn công bao gồm một cơ sở phát triển tên lửa đạn đạo; một tổ hợp do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vận hành, chuyên nghiên cứu và phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo cùng nhiều loại bệ phóng vệ tinh; và một địa điểm nghiên cứu, phát triển, sản xuất vũ khí của quân đội Iran.

Tên lửa Iran dội trúng khu nhà máy hóa chất Israel

Hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại Tehran vào tối 29/3, sau khi nhiều nhân chứng ghi nhận các đợt không kích dữ dội nhằm vào thủ đô Iran.

Theo truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ Năng lượng Iran, điện đã bị cắt tại tỉnh Tehran và tỉnh Province sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng điện lực. Tuy nhiên, Thứ trưởng Năng lượng sau đó cho biết tình trạng mất điện tại khu vực phía Đông Tehran đã được khắc phục, theo hãng tin Mehr.

Trước đó, Iran đã cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng sau khi các cuộc không kích của Israel nhắm vào nhiều trường đại học, trong đó có những cơ sở mà Israel cáo buộc liên quan đến nghiên cứu và phát triển hạt nhân.

Theo cơ quan chức năng, 34 đội chữa cháy đã được huy động để dập lửa tại hiện trường. Các đoạn video và hình ảnh lan truyền cho thấy ngọn lửa bốc cao dữ dội, kèm theo những cột khói đen dày đặc bao trùm khu phức hợp Neot Hovav - nơi tập trung hơn 30 nhà máy thuộc nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Cùng ngày, hàng loạt còi báo động đã vang lên trên khắp Israel, cảnh báo các đợt tấn công đang được phóng đi từ Iran.

Lực lượng cứu hỏa và cứu nạn Israel cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là “ngăn chặn nguy cơ nổ hoặc rò rỉ hóa chất”, đồng thời cảnh báo người dân không tiếp cận khu vực do “sự hiện diện của các vật liệu nguy hiểm”.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy từ khu phức hợp Neot Hovav với hơn 30 nhà máy tại. Ảnh: Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Israel.

Nhà chức trách khuyến cáo cư dân sinh sống gần hiện trường “ở yên trong nhà, đóng kín cửa sổ và hệ thống thông gió, tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của lực lượng an ninh và cứu hộ”.

Theo thông tin ban đầu, sự cố hiện vẫn “giới hạn trong phạm vi khu công nghiệp” và không gây nguy hiểm cho cộng đồng nếu người dân ở cách hiện trường trên 800 m.

Theo trang tin Ynet, 4 người bị thương nhẹ do mảnh vỡ rơi xuống và 9 người khác đang được điều trị vì chứng lo âu.

Dội hỏa lực ban đêm, Israel phá hủy kho tên lửa Iran Tại khu vực miền Tây Iran, các đòn tấn công tập trung vào những cơ sở liên quan mà Israel gọi là “mạng lưới hỏa lực” của Iran, bao gồm các bệ phóng và kho lưu trữ tên lửa. Theo phía Israel, những mục tiêu này được đánh giá là “mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia”, do có khả năng phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.