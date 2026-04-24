Tehran bác bỏ cáo buộc của ông Trump về rạn nứt lãnh đạo

Các quan chức cấp cao Iran đồng loạt khẳng định sự đoàn kết tuyệt đối giữa chính phủ và nhân dân, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình trạng đấu đá nội bộ tại Tehran.

Tổng thống Masoud Pezeshkian và nhiều lãnh đạo Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ về rạn nứt lãnh đạo. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đã cùng Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao đăng tải thông điệp chung trên mạng xã hội X.

Thông điệp viết: "Tại Iran, không có phe cực đoan hay phe ôn hòa. Tất cả chúng tôi đều là 'người Iran' và 'người cách mạng', và với sự đoàn kết sắt đá của dân tộc và chính phủ, cùng sự phục tùng tuyệt đối đối với Lãnh đạo Tối cao của Cách mạng, chúng tôi sẽ khiến kẻ xâm lược phải hối hận về hành động của mình”.

Mohammad Reza Aref, Phó Tổng thống thứ nhất của Iran, cũng chia sẻ tuyên bố này và bổ sung thêm một ghi chú bằng tiếng Anh.

"Iran không phải là vùng đất của những rạn nứt, mà là một pháo đài của sự thống nhất", ông Aref nói. "Sự đa dạng chính trị là nền dân chủ của chúng tôi, nhưng trong những thời điểm nguy nan, chúng tôi là 'Một Bàn tay Duy nhất' dưới một lá cờ. Để bảo vệ lãnh thổ và phẩm giá của mình, chúng tôi vượt lên trên mọi nhãn mác. Chúng tôi là một linh hồn, một dân tộc".

Trước đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng người Iran đang "gặp rất nhiều khó khăn để xác định ai là lãnh đạo của họ", cáo buộc rằng có sự đấu đá nội bộ giữa phe "ôn hòa" và phe "cứng rắn" tại Tehran.

Việc ông Trump viện dẫn sự rạn nứt giả định này có thể nhằm mục đích biện minh cho việc kéo dài lệnh ngừng bắn, đồng thời đổ lỗi cho Iran về việc tiến trình ngoại giao bị đình trệ.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, Tehran đã nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán - vốn dự kiến diễn ra tại Pakistan - không diễn ra do lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của nước này.

Vào thứ Năm, ông Araghchi đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng quân đội Iran đang bất hòa với giới lãnh đạo chính trị.

"Việc bộ máy nhà nước Iran vẫn duy trì sự thống nhất và kỷ luật chính là minh chứng cho sự thất bại trong các chiến dịch tấn công của Israel", ông viết trên X. "Ngoại giao và thực địa là hai mặt trận luôn phối hợp chặt chẽ. Dân tộc Iran đang đoàn kết hơn bao giờ hết”.

Bế tắc ngoại giao Mỹ - Iran trầm trọng khi Tổng thống Trump duy trì phong tỏa cảng biển để gây áp lực kinh tế. Ông tuyên bố Iran đã suy yếu và chỉ ký thỏa thuận nếu có lợi cho Mỹ. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn hiện rất mong manh.

Sau khi ông thống Trump đe dọa tiêu diệt các tàu thuyền nếu Iran rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, giá dầu thế giới lập tức tăng vọt. Trong khi đó, Israel khẳng định đã sẵn sàng tái chiến và chờ "đèn xanh" từ Washington để tấn công các mục tiêu đã định, đưa Iran trở lại thời kỳ tăm tối.