TCBS kiếm 'đậm' từ cho vay gần 45.000 tỷ

Quý I, Chứng khoán Kỹ Thương ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.147 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, với động lực tăng trưởng đến từ hoạt động cho vay ký quỹ (margin).

Báo cáo tài chính quý I của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cho thấy kết quả kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó mảng cho vay ký quỹ đóng vai trò dẫn dắt.

Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động quý gần nhất của công ty này đạt khoảng 2.783 tỷ đồng , tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng cho vay ký quỹ đóng góp tới 1.228 tỷ, tương ứng 44% tổng doanh thu hoạt động và tăng mạnh 68% so với quý I năm ngoái.

Lãi từ mảng cho vay tăng trưởng mạnh khi công ty chứng khoán này tiếp tục đẩy dư nợ cho vay lên mức kỷ lục mới gần 44.800 tỷ đồng , tăng ròng 900 tỷ sau một quý. Còn so với mức gần 26.000 tỷ đồng hồi đầu năm 2025, TCBS đã rót thêm gần 19.000 tỷ vào mảng kinh doanh này. Trong nhiều quý gần đây, nhà môi giới chứng khoán này thường xuyên dẫn đầu ngành chứng khoán về quy mô cho vay.

Đáng chú ý, quy mô cho vay lên tới gần 45.000 tỷ đồng của TCBS hiện tương đương, thậm chí lớn hơn danh mục cho vay của nhiều ngân hàng cỡ nhỏ trong hệ thống.

Ngoài mảng cho vay, lĩnh vực đóng góp doanh thu lớn thứ 2 cho TCBS là bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, đạt 481 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ. Tiếp theo là mảng môi giới với 266 tỷ, tăng 75%.

Trong quý đầu năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HoSE, chiếm 8,85%. Mức này giảm nhẹ so với quý liền trước (9%) nhưng tăng đáng kể so với cả năm 2025 (7,99%).

Ngược lại, mảng tự doanh ghi nhận sụt giảm với lãi thuần gần 320 tỷ đồng , giảm 36%. Tại thời điểm 31/3, danh mục tài sản tài chính của TCBS đạt hơn 32.300 tỷ đồng , tăng khoảng 7.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó phần lớn là tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS).

Công ty chứng khoán này chủ yếu đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết với giá trị hơn 27.000 tỷ đồng , tăng gần 7.000 tỷ so với đầu năm. Cùng với đó là trái phiếu niêm yết với giá trị 2.300 tỷ, chứng chỉ tiền gửi hơn 1.200 tỷ. Danh mục cổ phiếu chưa niêm yết chỉ chiếm hơn 1.700 tỷ đồng , trong khi cổ phiếu niêm yết chiếm phần không đáng kể.

Với việc gia tăng cho vay và đầu tư tài chính, tài sản của TCBS đã tiệm cận mức 88.665 tỷ đồng , tăng ròng hơn 8.000 tỷ so với đầu năm. Đồng thời, nợ vay tài chính cũng tăng mạnh lên mốc hơn 38.000 tỷ đồng .

Sau khi khấu trừ các chi phí, TCBS lãi trước thuế 1.458 tỷ đồng quý I, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đây là khoản lợi nhuận thấp nhất trong 4 quý trở lại đây của doanh nghiệp này.

Theo tài liệu chuẩn bị cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4, năm nay, TCBS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.535 tỷ đồng , tăng 18% so với năm ngoái. Với kết quả đạt được trong quý I, công ty đã hoàn thành 19% kế hoạch năm.