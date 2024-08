Taylor Swift phải hủy 3 show diễn

3 đêm nhạc trong khuôn khổ The Eras Tour ở Vienna (Áo) bị hủy sau khi cảnh sát bắt giữ 2 nghi phạm đang lên kế hoạch khủng bố tại sân vận động Ernst Happel.

Page Six đưa tin show của Taylor Swift tại Áo bị hủy. Trong tuyên bố ngày 7/8 (giờ địa phương), Barracuda Music - đơn vị tổ chức The Eras Tour của Taylor Swift tại Vienna - cho biết: "Sau khi các quan chức chính phủ xác nhận về cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch tại sân vận động Ernst Happel, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy 3 buổi biểu diễn đã lên lịch vì sự an toàn của mọi người".

Tất cả vé của 3 show bị hủy sẽ được tự động hoàn lại trong vòng 10 ngày tiếp theo. Trang web chính thức của Swift cũng liệt kê các buổi hòa nhạc bị hủy.

Hiện, chưa rõ các đêm diễn có được lên lịch lại hay không. Trước đó, theo lịch trình, giọng ca Blank Space sẽ gặp gỡ hàng chục nghìn người hâm mộ từ ngày 8 đến 10/8.

Taylor Swift chưa lên tiếng về tình hình trên.

Taylor Swift phải hủy show. Ảnh: Page Six.

Phát biểu tại họp báo ở thủ đô, cảnh sát cho biết một công dân Áo, 19 tuổi, được xác định là người ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), bị bắt vào sáng 7/8 tại Ternitz, trong khi vụ bắt giữ khác được thực hiện vào sáng cùng ngày tại Vienna.

Chính quyền cho hay, hai nghi phạm đã thực hiện "các biện pháp chuẩn bị cụ thể" cho cuộc tấn công khủng bố sau khi cảnh sát nghi ngờ chất nổ được cất giữ tại nhà của nghi phạm ở Ternitz.

Theo Page Six, sau chặng này, Swift dự kiến ​​biểu diễn tại sân vận động Wembley (London, Anh) trong 5 đêm, từ ngày 15 đến 20/8.

Swift sắp kết thúc chuyến lưu diễn phá kỷ lục của mình, khởi đầu tại Glendale, Arizona vào tháng 3/2023. Sau London, cô sẽ tới Miami, New Orleans và Indianapolis vào mùa thu trước khi khép lại The Eras Tour ở Canada vào tháng 12.