Lý do Marvel đặt cược vào Ryan Reynolds và 'Deadpool 3'

Loạt phim do Ryan Reynolds dẫn dắt có thể là chìa khóa để giải quyết tình trạng rập khuôn và sự nhàm chán của dòng phim siêu anh hùng, giúp Marvel vực dậy sau chuỗi ngày chật vật.

Trong cảnh đầu của Deadpool & Wolverine, nhân vật Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds đóng) chấp nhận lời đề nghị hấp dẫn để cứu "dòng thời gian thiêng liêng" - còn gọi là dòng thời gian hoàn hảo của Vũ trụ Điện ảnh Marvel - và tuyên bố: "Tôi là Chúa Jesus của Marvel".

Câu thoại này là trò đùa thường gặp trong phim, nhưng lại mang sức nặng giữa bối cảnh Marvel chật lật lấy lại vị thế. Với sự bất ngờ đang xảy ra ở phòng vé, Deadpool & Wolverine và Reynolds được xem là cứu cánh cho sự thoi thóp của MCU.

Sự ăn khách của thương hiệu Deadpool

Trong thập kỷ qua, các phim siêu anh hùng Marvel đón nhận thành công và thất bại, nhưng tất cả tác phẩm về Deadpool của Ryan Reynolds đều là những chiến thắng lớn tại phòng vé.

Năm 2016, phim Deadpool đầu tiên do Reynolds đóng chính đạt số điểm 85% trên trang Rotten Tomatoes và thu tổng cộng 782 triệu USD toàn cầu. Phần tiếp theo năm 2018 gặt hái thành công tương tự, với 84% điểm từ các nhà phê bình và "bỏ túi" 785 triệu USD .

Tên tuổi Ryan Reynolds gắn liền với vai diễn Deadpool. Ảnh: Entertainment Weekly.

Deadpool & Wolverine cũng đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ tại phòng vé, nếu không muốn nói vượt kỳ vọng. Tác phẩm mở màn gần 440 triệu USD , và theo thống kê của Box Office Mojo, đến thời điểm này, phim đã mang về hơn 545 triệu USD .

Bộ phim nhận 79% điểm tích cực của giới phê bình và 97% đánh giá của khán giả trên Rotten Tomatoes. Những con số này chính là điềm lành cho Marvel.

Marvel ghét mạo hiểm, nhưng với Deadpool 3 lại khác

Trong quá khứ, các tựa phim Marvel đi chệch khỏi công thức siêu anh hùng truyền thống thường không được đón nhận. Doctor Strange in the Multiverse of Madness vấp phản ứng trái chiều, trong khi Eternals trở thành phim MCU bị chê tệ nhất với chỉ 48% phản hồi tích cực từ giới phê bình và bị gắn nhãn “Ủng”.

Marvel Studios trước nay luôn né tranh rủi ro. Họ sẵn sàng sa thải diễn viên nếu công chúng tranh cãi. Thương hiệu này từng đặt cược vào Jonathan Majors - người xuất hiện trong series Loki và Quantumania của Disney+ và được cho là sẽ trở thành nhân vật phản diện chính tiếp theo của MCU, Kang the Conqueror. Tuy nhiên, hãng đã loại bỏ Majors sau khi nam diễn viên bị kết tội hành hung, quấy rối bạn gái cũ.

Nhận thấy khán giả rất muốn Robert Downey Jr. trở lại, nên bằng mọi cách, Marvel đã đưa tài tử hàng đầu Hollywood quay về dòng thời gian MCU, nhưng với vai trò khác. Lần này, ngôi sao sinh năm 1965 sẽ đảm nhận phản diện khét tiếng Dr. Doom đối đầu các siêu anh hùng trong bộ phim Avengers: Doomsday.

Theo Business Insider, Deadpool & Wolverine là phép thử mạo hiểm của Marvel khi tung ra một bộ phim dán nhãn R, nhân vật chính ăn nói tục tĩu cùng nhiều trò đùa có chủ đích. Những yếu tố này được coi là quá khác biệt để thành công. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé và lượng người hâm mộ cuồng nhiệt của loạt phim đã chứng minh quan điểm đó không đúng.

Bản gốc Deadpool có thể xem là rủi ro khi thực hiện - Reynolds mất 11 năm để đưa nhân vật lên màn ảnh - nhưng tại thời điểm này, loạt phim đã cho thấy bản thân có thể kiếm được tiền một cách an toàn. Đó có thể là lý do Marvel quyết định đặt cược vào Reynolds và Deadpool 3.

Sự nhạy bén của Ryan Reynolds

Ryan Reynolds có sự hiểu biết rõ ràng về nhân vật, về tầm nhìn phát triển cho Deadpool suốt hàng thập kỷ. Vì không chỉ đóng chính, tài tử còn đảm nhận tư cách nhà sản xuất điều hành loạt phim. Nhờ cách tiếp cận theo hướng kinh doanh, Reynolds trở thành người quản lý lý tưởng cho mọi thứ liên quan đến Deadpool.

"Có lẽ Ryan là sao Marvel duy nhất có năng khiếu trong quảng cáo. Công ty sản xuất của anh, Maximum Effort, tạo ra nội dung cho nhiều khoản đầu tư của Reynolds, bao gồm Aviation Gin, Mint Mobile và đội bóng đá xứ Wales Wrexham AFC, giúp anh có vị thế độc nhất để bán chạy bộ phim của chính mình", Business Insider nhận định.

Ngoài việc thực hiện các điểm dừng báo chí thông thường như tham gia show trò chuyện đêm khuya và sự kiện San Diego Comic-Con, Reynolds còn góp mặt trong các show phỏng vấn kết hợp chơi game nên dễ viral như Hot Ones, Chicken Shop Date. Người bạn tốt của Reynolds, Taylor Swift, thậm chí còn chia sẻ bài đăng đầy cảm xúc trên Instagram về Deadpool & Wolverine kèm đường link mua vé.

Ryan Reynolds được đánh giá cao chiến lượng quảng bá thông minh. Ảnh: GQ Magazine.

Thương hiệu tự quảng cáo chéo đặc trưng của Reynolds cũng tạo ra nhiều khoảnh khắc lan truyền có tác động lớn. Anh đã để cầu thủ Paul Mullin của đội bóng Wrexham AFC vào vai khách mời Walespool, khiến người hâm mộ Wrexham AFC thích thú. Vào cuối tuần đầu tiên sau khi phim ra mắt, anh đã thực hiện sự thay đổi theo phong cách Deadpool cho đội đua Công thức 1 Alpine (anh là nhà đầu tư của đội này).

Tất cả điều đó đã duy trì sự bàn tán và phủ sóng về Deadpool & Wolverine theo cách thú vị, hấp dẫn - hoàn toàn trái ngược với quá trình quảng bá dài dòng, nhàm chán xung quanh các tác phẩm gần đây của Marvel như Eternals, Quantumania.

Với những diễn biến tích cực về mặt doanh thu, Deadpool & Wolverine chứng minh rằng một nhân vật được xếp hạng R có thể hòa nhập vào khuôn mẫu của MCU mà không làm mất đi chất lượng và tính độc đáo vốn có. Và chắc hẳn nhân vật phản anh hùng đáng yêu này sẽ có nhiều cơ hội tung hoành hơn trong thế giới siêu anh hùng rộng lớn của Marvel ở tương lai.