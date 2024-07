Hugh Jackman thành triệu phú USD nhờ vai Người Sói

Thù lao 20 triệu USD từ "Deadpool & Wolverine" giúp khối tài sản trăm triệu USD của Hugh Jackman được gia tăng đáng kể.

Theo Showbiz Galore, Hugh Jackman nhận cát-xê 20 triệu USD khi trở lại vai Wolverine (Người Sói) trong bom tấn Deadpool & Wolverine. Tuy nhiên, đây chưa phải con số cuối cùng. Tài tử sẽ được trả thêm tiền hoa hồng hàng triệu USD nếu tác phẩm cán đích với thành tích vượt trội.

Hiện, Deadpool & Wolverine diễn biến "điên rồ" tại phòng vé. Chỉ tính riêng doanh thu mở màn, bộ phim Marvel duy nhất của năm 2024 đã thu gần 440 triệu USD , một con số khó tưởng tượng được. Với đà này, mục tiêu tỷ USD có lẽ sẽ nằm trong tầm tay.

Trở thành triệu phú USD nhờ tài năng diễn xuất

Từ giáo viên thể dục dụng cụ, Hugh Jackman vươn mình thành tài tử hàng đầu Hollywood, thu nhập tính bằng triệu USD. Celebrity Net Worth ước tính Jackman hiện sở hữu 100 triệu USD . Tuy nhiên, các báo cáo khác cho rằng giá trị tài sản ròng của anh phải đến 180 triệu USD .

Suốt sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ, Jackman được đánh giá là "thỏi nam châm" hút khán giá đến rạp xem phim. Đối với hãng 20th Century Fox, Hugh Jackman là cái tên sáng giá, là cỗ máy in tiền chẳng kém gì Robert Downey Jr. của Marvel Studios.

Theo IMDb, tổng doanh thu tất cả phim Jackman từng đóng gần 8 tỷ USD , trong đó có các thành tích đánh chú ý như X-Men: Days of Future Past ( 764 triệu USD ), Logan ( 619 triệu USD ), X-Men: The Last Stand ( 459 triệu USD ), Les Misérables ( 442 triệu USD ), The Greatest Showman ( 435 triệu USD )...

Deadpool & Wolverine được kỳ vọng là bom tấn có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Hugh Jackman. Ảnh: Entertainment Weekly.

Ở phần X-Men (2000), tài tử khi ấy 32 tuổi chỉ nhận thù lao 500.000 USD . Cát-xê ở X2: United (2003) của anh là 1 triệu USD . Con số tăng theo cấp số nhân, cho đến X-Men Origins: Wolverine (2009), Jackman mang về 20 triệu USD . Đây cũng chính là mức lương cao ngất ngưởng mà Jackman có được khi đóng tiếp Người Sói ở The Wolverine (2013).

Trong năm 2013, Jackman lọt top 3 nam diễn viên được trả lương cao nhất năm do tạp chí Forbes thống kê. Nói về vinh dự này, tài tử bày tỏ rằng anh sẽ nỗ lực hơn để đạt đến những thành tựu mới.

Rõ ràng Jackman đã thành công ở nhiều thể loại phim, từ siêu anh hùng, nhạc kịch, phim chính kịch đến phim hoạt hình, với những màn trình diễn giúp anh chứng tỏ thực lực diễn xuất. Không dừng ở đó, ngôi sao người Australia mở rộng sự nghiệp bằng việc kinh doanh.

Jackman đã cùng người trợ lý lâu năm John Palermo thành lập công ty sản xuất phim có tên là Seed Productions vào năm 2005, với dự án đầu tiên mang tên Viva Laughlin. Deborra-Lee Furness, vợ Jackman thời điểm đó, cũng gia nhập công ty.

Tài tử từng phát biểu: "Tôi rất may mắn có được những đối tác làm việc như Deb và John Palermo trong cuộc đời. Chúng tôi đều có những điểm mạnh khác nhau. Tôi yêu điều đó. Thật sự rất phấn khích".

Cuộc sống sau ly hôn

Tháng 9/2023, Jackman thông báo ly hôn Deborra-Lee Furness sau gần 30 năm chung sống. Họ tiến hành phân chia khối tài sản chung trị giá gần 300 triệu USD . Cả hai cùng đứng tên hàng loạt bất động sản, các tài sản khác nhau, và giờ đây phải bán hết để chia đều.

Cụ thể, Jackman và người phụ nữ hơn anh 13 tuổi mua bất động sản đầu tiên với giá 240.000 USD ở Melbourne vào năm 1997. Năm 2015, họ bán căn hộ này với giá 740.000 USD , lãi nửa triệu USD. Cặp sao tậu căn hộ 3 tầng ở Manhattan (Mỹ) vào năm 2009 và hiện giá thị trường của nó khoảng 21 triệu USD .

Hai người còn sở hữu chung cơ ngơi ở Sydney - nơi họ thường về nghỉ vài tháng mỗi năm. Năm 2016, họ mua căn hộ view đại dương ở bãi biển Bondi, New South Wales với giá 5,9 triệu USD . Căn nhà 3 phòng ngủ kết hợp sự sang trọng của Hollywood với khung cảnh thơ mộng của bãi biển Australia.

Nguồn tin EW cho biết quá trình phân chia tài sản diễn ra không mấy dễ dàng vì những ngôi nhà đều có giá trị cao, lưu giữ kỷ niệm đẹp của cặp sao qua bao năm tháng. Dẫu vậy, Jackman và vợ cũ phải nén đau đớn để thực hiện. Họ muốn có sự rạch ròi về mọi thứ.

Hugh Jackman chăm chút bản thân sau ly hôn. Ảnh: @thehughjackman.

Sau ly hôn, Jackman - người từng chiến thắng ung thư da, lao vào tập luyện điên cuồng, dành thời gian đi du lịch chữa lành. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống đời thường. Tại Met Gala hồi tháng 3, tài tử mặc lại bộ tuxedo hiệu Tom Ford từ 20 năm trước. Hồi năm 2004, anh diện bộ này đi cùng Deborra-Lee Furness đến đại tiệc thời trang.

Vượt qua cú sốc tinh thần, ngôi sao nổi tiếng được Radar Online tiết lộ chuẩn bị trải qua cuộc "lột xác" ngoại hình. Tờ báo cho biết ngôi sao Wolverine thường rất tiết kiệm, nhưng giờ quyết định chi tiền để tút tát nhan sắc.

"Anh ấy thay tủ quần áo bằng những bộ đồ hiệu thời thượng. Nhóm bạn thành thị của Hugh giới thiệu cho anh ấy một nhà tạo mẫu để tìm ra kiểu tóc phù hợp. Hugh giờ chỉ nói về việc nhuộm tóc và tẩy trắng răng", nguồn tin chia sẻ.

Bên cạnh đó, ngôi sao The Greatest Showman còn được cho là cân nhắc sưu tầm xe hơi sang trọng.