Tây Ban Nha đứng trước kỳ tích phòng ngự chưa từng có

Đánh bại Pháp 2-0 để vào chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha đứng trước cơ hội lập cột mốc phòng ngự chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Tây Ban Nha chỉ mới nhận một bàn thua tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha vượt qua Pháp với tỷ số 2-0 ở bán kết World Cup 2026 để giành vé vào trận đấu cuối cùng. Bên cạnh màn trình diễn thuyết phục, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente còn tiến sát một cột mốc đặc biệt về khả năng phòng ngự.

Theo thống kê, Tây Ban Nha trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử góp mặt ở chung kết World Cup khi mới chỉ để thủng lưới một bàn trong suốt hành trình. Trước đó, chỉ có Italy tại World Cup 2006 làm được điều tương tự.

Tuy nhiên, đội bóng áo thiên thanh không thể khép lại giải đấu với thành tích hoàn hảo. Ở trận chung kết năm ấy, Italy hòa Pháp 1-1 sau 120 phút trước khi đăng quang trên chấm luân lưu, qua đó kết thúc chiến dịch với tổng cộng hai bàn thua.

Điều đó mở ra cơ hội để Tây Ban Nha lập nên kỷ lục mới. Nếu giữ sạch lưới trong trận chung kết và lên ngôi vô địch, "La Roja" sẽ trở thành nhà vô địch World Cup có số bàn thua ít nhất trong lịch sử, với chỉ một lần bị chọc thủng lưới.

Bàn thua duy nhất của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 đến ở chiến thắng 2-1 trước Bỉ. Trước trận đấu đó, thủ môn Unai Simon từng duy trì chuỗi 648 phút liên tiếp không phải vào lưới nhặt bóng, một cột mốc được ghi nhận là kỷ lục tuyệt đối.

Đây không phải lần đầu Tây Ban Nha sở hữu hàng thủ xuất sắc ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Tại World Cup 2010, đội bóng xứ bò tót cũng chỉ nhận hai bàn thua trên đường giành chức vô địch, thành tích ngang bằng Pháp năm 1998 và Italy năm 2006.

Ở chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha sẽ chờ đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Argentina và Anh để cạnh tranh danh hiệu, đồng thời hướng đến việc viết thêm một chương mới trong lịch sử giải đấu.

Tây Ban Nha ấn định tỷ số 2-0 trước Pháp Rạng sáng 15/7, Pedro Porro có pha dứt điểm tung lưới Pháp nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.