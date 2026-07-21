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Công nghệ

Biểu đồ hơn ngàn lời nói về cách Tây Ban Nha bóp nghẹt Argentina

  • Thứ ba, 21/7/2026 08:03 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Biểu đồ 3D từ Alexandre Bogachev tái hiện diễn biến nghẹt thở trận chung kết World Cup 2026, giúp người xem cảm nhận rõ sức ép liên tục của Tây Ban Nha.

Mô hình của Alexandre Bogachev cùng chỉ số áp đảo đã cho thấy Argentina hoàn toàn bất lực trước Tây Ban Nha. Ảnh: Alexandre Bogachev.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina đã khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho đại diện châu Âu. Để giúp người hâm mộ sống lại những khoảnh khắc kịch tính, kỹ sư Alexandre Bogachev đã tái hiện toàn bộ trận đấu này bằng mô hình trực quan hóa 3D độc đáo thuộc dự án Data Portraits. Suốt kỳ World Cup, cách trình bày của lập trình viên gây sốt trên X khi cung cấp cái nhìn bao quát trận đấu chỉ bằng một đoạn phim ngắn.

Trận đấu được dựng lại từ khoảng 1.500 sự kiện dữ liệu thực tế như cú sút, đường chuyền, thẻ phạt và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). Thay vì những con số khô khan, mô hình biến dữ liệu thành một mặt sân 3D phủ hai dải màu đại diện cho hai đội bóng. Ranh giới giữa hai màu áo liên tục di chuyển, phản ánh chính xác thế trận giằng co trên sân. Trong khi đó, độ cao của "tấm vải" chứng tỏ mức độ nguy hiểm của tình huống.

Mô hình trực quan cho thấy ranh giới kiểm soát bóng phần lớn nghiêng về phía sân nhà của Argentina. Suốt 90 phút lẫn hai hiệp phụ, đội bóng Nam Mỹ không tung ra nổi một cú sút trúng đích - kịch bản bị áp đảo chưa từng có trong lịch sử các trận chung kết World Cup.

Thủ thành Emiliano Martínez liên tục phải đóng vai "người hùng" với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, giữ lại hy vọng mong manh cho đội bóng áo xanh.

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Mô hình cho thấy ranh giới giằng co gần như hoàn toàn nằm về phía sân nhà Argentina trong toàn bộ trận đấu. Ảnh: Alexandre Bogachev.

Mô hình cũng ghi nhận phản ứng tuyệt vọng của Argentina ở những phút cuối. Đường mạch nhịp độ bên dưới liên tục biến động dồn dập, kéo theo tấm thẻ đỏ của Enzo Fernández ở phút 90+3.

Sự khác biệt bùng nổ trong khoảng thời gian hiệp phụ. Tấm thảm màu đỏ của Tây Ban Nha hoàn toàn lấn gạt hoàn toàn dải màu xanh của Argentina về sát khung thành. Nhìn vào khối dữ liệu, người xem cảm nhận được sức ép nghẹt thở do Tây Ban Nha tạo ra. Các rặng núi xG trồi lên liên tục bên phần sân Argentina.

Bước ngoặt đến ở phút 106, ngọn núi cao nhất xuất hiện đi kèm hiệu ứng dội màu đỏ tràn ngập toàn bộ mặt sân, đánh dấu bàn thắng vàng quyết định của Ferran Torres. Cú dứt điểm khiến mặt sân nhô lên thành một ngọn núi, với độ cao tỉ lệ thuận với độ nguy hiểm của cơ hội.

Nói về cách mô hình tái hiện cảm xúc trận đấu, tác giả chia sẻ: “Mục tiêu của dự án là biến một tập dữ liệu trận đấu khổng lồ thành cấu trúc dễ đọc và mang tính thẩm mỹ cao, để cả chuyên gia lẫn người xem thông thường đều có thể hiểu cùng một trận đấu”.

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