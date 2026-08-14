Apple nỗ lực 'cứu' giá bán iPhone 18 Pro

Apple được cho đang yêu cầu giảm giá màn hình iPhone 18 Pro giữa bối cảnh thiếu hụt chip trầm trọng.

Biển quảng cáo dòng iPhone 17 Pro. Ảnh: Bloomberg.

Trang tin DealSite (Hàn Quốc) dẫn lời một số nguồn tin cho biết Apple đang đàm phán mua màn hình OLED cho iPhone 18 Pro với giá thấp hơn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh khan hiếm chip, khiến giá linh kiện tăng vọt.

Theo nguồn tin trên, Apple muốn trả 68 USD để mua màn hình OLED từ LG và Samsung cho iPhone 18 Pro Max. Con số này thấp hơn đáng kể so với mốc 110- 120 USD mà Táo khuyết từng trả để mua màn hình iPhone 17 Pro Max.

DealSite cho biết cả Samsung và LG đứng trước tình thế vừa phải bảo vệ biên lợi nhuận, vừa đáp ứng giá bán mà Apple yêu cầu. Từ khi OLED xuất hiện trên iPhone, giá thành công nghệ này giảm theo từng năm. Do đó, cuộc cạnh tranh nhiều khả năng không phải về năng lực công nghệ, mà là hãng nào có thể giảm nhiều chi phí hơn.

Apple muốn giảm giá màn hình để bù đắp chi phí linh kiện tăng cao, chủ yếu do thiếu hụt chip nhớ gây ra bởi xu hướng đầu tư hạ tầng AI. Sự mất cân bằng cung và cầu khiến giá RAM cho nhiều thiết bị như iPhone tăng vọt, làm tăng chi phí sản xuất nói chung.

Chính sách giá từ Apple đang gây áp lực lên ngành công nghiệp màn hình. DealSite dẫn lời một chuyên gia trong ngành nhận định khi đối mặt áp lực về giá, các khách hàng sẽ yêu cầu nhà cung cấp giảm giá.

Nguồn tin cho rằng trên thực tế, Samsung và LG không còn lựa chọn khác ngoài việc giảm giá. Trước đây, giá màn hình LG thường cao hơn Samsung, song lần này 2 công ty bán màn hình cho Apple với giá tương đương nhau.

Áp lực khác đến từ công nghệ OLED ngày càng tiên tiến nhưng giá lại giảm. iPhone 18 Pro dự kiến sử dụng công nghệ LTPO+. So với LTPO thông thường, LTPO+ mở rộng việc sử dụng oxit để điều khiển TFT, giúp kiểm soát dòng điện và tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

Trước đó, The Elec cũng cho biết tấm nền OLED trên iPhone mới đòi hỏi quy trình sản xuất phức tạp hơn. Apple dự kiến sử dụng vật liệu OLED M16 mới nhất từ Samsung Display, giúp cải thiện hiệu suất phát sáng, tuổi thọ và khả năng hiển thị màu sắc.

Ảnh dựng iPhone 18 Pro dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser.

Theo công ty nghiên cứu thị trường UBI Research, Samsung Display dự kiến cung cấp 46 triệu tấm nền OLED cho dòng iPhone 18, gồm 2 triệu tấm cho iPhone 18 tiêu chuẩn, 18 triệu tấm cho iPhone 18 Pro và 26 triệu tấm cho iPhone 18 Pro Max.

LG Display được dự báo cung cấp 41 triệu tấm nền, gồm 1 triệu tấm cho mẫu tiêu chuẩn, 19 triệu cho iPhone 18 Pro và 21 triệu cho iPhone 18 Pro Max.

Bằng cách giảm chi phí cho một số linh kiện, Apple có thể bù đắp phần nào cho giá bộ nhớ. Tuy vậy theo MacRumors, iPhone 18 Pro nhiều khả năng vẫn đắt hơn đáng kể.

Các hãng nghiên cứu thị trường ước tính giá khởi điểm tại Mỹ cho iPhone 18 Pro có thể cao hơn 200- 300 USD . Nếu thông tin chính xác, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ có giá lần lượt 1.400 USD và 1.500 USD .

Vào tháng 6, Apple đã tăng giá một số thiết bị thuộc dòng Mac, iPad và nhà thông minh, nhưng chưa điều chỉnh giá iPhone. Nếu đàm phán thành công giá màn hình, mức tăng dự kiến cho iPhone 18 Pro có thể giảm còn khoảng 200 USD thay vì 300 USD , song vẫn cần thời gian để kết luận chính xác.