Một hãng chip vừa 'soán ngôi' Tencent ở Trung Quốc

Sự trỗi dậy của CXMT cho thấy nhà đầu tư đang đặt cược lớn hơn vào lĩnh vực chip nhớ và AI, thay vì các công ty Internet truyền thống như Tencent.

CXMT vượt Tencent để trở thành công ty có vốn hoá lớn nhất tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, CXMT vừa vượt qua Tencent để trở thành công ty có giá trị vốn hoá lớn nhất Trung Quốc. Cột mốc mới phản ánh sức hút ngày càng lớn của nhóm cổ phiếu chip nhớ trong làn sóng đầu tư vào AI.

Trong phiên giao dịch ngày 13/8, cổ phiếu CXMT giảm 1,2%. Tuy nhiên, vốn hoá của nhà sản xuất chip nhớ vẫn đạt khoảng 524 tỷ USD . Con số này cao hơn mức 510 tỷ USD của Tencent.

Khoảng cách xuất hiện chỉ vài tuần sau khi CXMT niêm yết trên sàn STAR Market tại Thượng Hải. Cổ phiếu doanh nghiệp này từng tăng gần 466% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên. Sau đó, mã này tiếp tục tăng thêm khoảng 8%.

Diễn biến trên cho thấy sự thay đổi xu hướng của nhà đầu tư. Dòng tiền đang chuyển hướng nhiều hơn tới các doanh nghiệp phần cứng gắn với AI. Trong khi đó, những tập đoàn Internet truyền thống như Tencent lại chịu sức ép từ chi phí đầu tư công nghệ ngày càng lớn.

“Việc CXMT vượt Tencent là một thông điệp từ thị trường, khi chip nhớ đang trở thành lĩnh vực đầu tư nóng nhất thị trường”, Gary Tan, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Allspring Global Investments nhận định. Ông cho rằng khoảng cách giữa 2 doanh nghiệp có thể tiếp tục mở rộng khi tác nhân AI ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn.

CXMT có trụ sở tại Hợp Phì, tỉnh An Huy. Công ty hiện là nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư thế giới. Loại linh kiện này được sử dụng rộng rãi trong smartphone, máy tính và máy chủ AI.

Trái ngược với đà đi lên của CXMT, cổ phiếu của Tencent đã mất hơn 26% giá trị từ đầu năm 2026. Riêng phiên 13/8, cổ phiếu Tencent tại Hong Kong giảm 4,5%. Mã này sau đó giảm tới 1,2% trong những giờ giao dịch đầu tiên tại New York.

Tencent vẫn ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong quý II/2026. Doanh thu của công ty đạt 204,8 tỷ nhân dân tệ ( 30,4 tỷ USD ). Con số này tăng 11% so với cùng kỳ và cao hơn dự báo trung bình của giới phân tích.

Tuy nhiên, chi phí dành cho cuộc đua AI đang tăng nhanh. Chi tiêu vốn của Tencent trong quý II đạt 52,8 tỷ nhân dân tệ, tăng 176% so với cùng kỳ. Công ty đang đẩy mạnh mua năng lực điện toán, phát triển mô hình AI và xây dựng các ứng dụng mới.

Sự đảo chiều về vốn hoá giữa CXMT và Tencent vì vậy cho thấy một xu hướng rõ hơn trên thị trường Trung Quốc. Khi nhu cầu hạ tầng AI tiếp tục tăng, các nhà sản xuất bán dẫn đang nhận được sự quan tâm lớn hơn. Đồng thời, các tập đoàn Internet phải chứng minh rằng khoản đầu tư khổng lồ vào AI có thể tạo ra doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.