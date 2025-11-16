Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tàu Thần Châu phóng sớm bất thường

  • Chủ nhật, 16/11/2025 09:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi tàu Thần Châu-20 bị hư hại trong lúc neo đậu tại Thiên Cung, Trung Quốc quyết định phóng Thần Châu-22 sớm 6 tháng để đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động trạm vũ trụ.

Khoang hạ cánh của tàu vũ trụ Thần Châu-21, chở ba phi hành gia của nhiệm vụ Thần Châu-20 tiếp đất tại khu hạ cánh Đông Phong thuộc Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc ngày 14/11. Ảnh: VCG.

Tàu vũ trụ Thần Châu-22 của Trung Quốc sẽ được nước này phóng lên trạm Thiên Cung mà không chở phi hành gia, sớm hơn 6 tháng so với lịch trình ban đầu, nhằm đưa chương trình không gian có người lái của Trung Quốc trở lại đúng quỹ đạo, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ngày 16/11.

Từ năm 2021, các nhiệm vụ Thần Châu diễn ra trơn tru cho tới 10 ngày trước, khi tàu Thần Châu-20 bị hư hại trong lúc đang neo đậu tại Thiên Cung, buộc 3 phi hành gia trên khoang phải ở lại thêm 9 ngày cùng 3 thành viên tổ đội mới đến.

Ngày 15/11, tổ lái của Thần Châu-20 đã chuyển sang tàu Thần Châu-21 và trở về Trái đất an toàn. Điều này khiến nhóm phi hành gia vừa đến trạm 2 tuần trước không còn tàu dự phòng để quay về trong trường hợp khẩn cấp.

Việc đưa Thần Châu-22 lên sớm nhằm lấp đầy khoảng trống an toàn này và cho phép tổ đội Thần Châu-21 hoàn tất nhiệm vụ kéo dài sáu tháng trước khi trở về vào khoảng tháng 4/2026.

“Các công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ Thần Châu-22 đã bắt đầu. Con tàu sẽ mang theo đầy đủ hàng hóa, bao gồm nhu yếu phẩm cho phi hành gia và thiết bị bổ trợ cho trạm vũ trụ”, CCTV cho biết.

Trạm Thiên Cung có thể chứa tối đa 6 người nhưng chỉ duy trì trong thời gian ngắn, vì thiết kế ban đầu chỉ hỗ trợ ba phi hành gia trong chu kỳ 6 tháng.

Cho tới nay, Trung Quốc chưa công bố phương án xử lý đối với tàu Thần Châu-20 bị hư hỏng, vốn nghi bị mảnh vỡ không gian va phải, gây nứt nhẹ phần cửa sổ của khoang hồi quy.

Giới chuyên gia nhận định con tàu có thể sẽ được tách khỏi trạm Thiên Cung và cho rơi trở lại khí quyển trên Thái Bình Dương để tiêu hủy an toàn.

Phương Linh

Trung Quốc vũ trụ Thần Châu-22 trạm Thiên Cung an toàn không gian chương trình vũ trụ Thần Châu hư hại Trung Quốc phóng Thần Châu-22 sớm lỗ hổng an toàn mảnh vỡ không gian nhiệm vụ Thần Châu trạm Thiên Cung Thần Châu-20

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

