Tàu sân bay Mỹ rời Biển Đông hướng tới Trung Đông

Một tàu sân bay Mỹ được cho là đã rời Biển Đông, hướng tới Trung Đông, trong bối cảnh Iran đang trải qua giai đoạn bất ổn, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi những cảnh báo “nóng” nhằm vào Tehran.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhóm tác chiến được cho là đã nhận lệnh rời Biển Đông để tới Trung Đông. Ảnh: EPA-EFE.

Theo đài truyền hình cáp NewsNation của Mỹ, Lầu Năm Góc đã ra lệnh cho tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, rời Biển Đông để di chuyển sang Trung Đông.

Dữ liệu theo dõi tàu sân bay của Viện Hải quân Mỹ cho thấy, tính đến đầu tuần này, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa triển khai tàu sân bay nào tại Trung Đông. Trong số các nhóm tác chiến đang hoạt động, tàu sân bay USS Abraham Lincoln được đánh giá là đang ở gần Trung Đông nhất.

Trước đó, USS Abraham Lincoln hoạt động tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln rời cảng San Diego (Mỹ) từ tháng 11/2025 và đã có mặt tại Biển Đông từ tháng 12/2025.

Theo các hình ảnh do Cơ quan Phân phối Thông tin Hình ảnh Quốc phòng của Lầu Năm Góc công bố, tuần trước, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã tiến hành hàng loạt hoạt động huấn luyện.

Tàu đã tham gia diễn tập bắn đạn thật, sử dụng hệ thống vũ khí tầm gần có thể đánh chặn tên lửa, máy bay và tàu thuyền. Ngoài ra, tàu còn thực hiện huấn luyện bay, tiếp tế trên biển, kiểm soát hư hỏng và xử lý bom mìn.

Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln rời Biển Đông trong bối cảnh làn sóng biểu tình lan rộng tại Iran trong những ngày qua. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu có thể tiến hành động thái mạnh tay với Iran, nếu người biểu tình bị đàn áp bạo lực. Tuy nhiên, đến ngày 14/1, ông Trump đã dịu giọng, cho rằng tình hình tại Iran đang dần lắng xuống.

Về phía Tehran, Iran cảnh báo sẽ tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, nếu Washington can thiệp vào Iran. Động thái của Iran đã khiến một số binh sĩ Mỹ và Anh rời căn cứ không quân Al Udeid đặt tại Qatar.