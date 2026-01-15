Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tàu sân bay Mỹ rời Biển Đông hướng tới Trung Đông

  • Thứ năm, 15/1/2026 17:24 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Một tàu sân bay Mỹ được cho là đã rời Biển Đông, hướng tới Trung Đông, trong bối cảnh Iran đang trải qua giai đoạn bất ổn, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi những cảnh báo “nóng” nhằm vào Tehran.

tau anh 1

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhóm tác chiến được cho là đã nhận lệnh rời Biển Đông để tới Trung Đông. Ảnh: EPA-EFE.

Theo đài truyền hình cáp NewsNation của Mỹ, Lầu Năm Góc đã ra lệnh cho tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, rời Biển Đông để di chuyển sang Trung Đông.

Dữ liệu theo dõi tàu sân bay của Viện Hải quân Mỹ cho thấy, tính đến đầu tuần này, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa triển khai tàu sân bay nào tại Trung Đông. Trong số các nhóm tác chiến đang hoạt động, tàu sân bay USS Abraham Lincoln được đánh giá là đang ở gần Trung Đông nhất.

Trước đó, USS Abraham Lincoln hoạt động tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln rời cảng San Diego (Mỹ) từ tháng 11/2025 và đã có mặt tại Biển Đông từ tháng 12/2025.

Theo các hình ảnh do Cơ quan Phân phối Thông tin Hình ảnh Quốc phòng của Lầu Năm Góc công bố, tuần trước, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã tiến hành hàng loạt hoạt động huấn luyện.

Tàu đã tham gia diễn tập bắn đạn thật, sử dụng hệ thống vũ khí tầm gần có thể đánh chặn tên lửa, máy bay và tàu thuyền. Ngoài ra, tàu còn thực hiện huấn luyện bay, tiếp tế trên biển, kiểm soát hư hỏng và xử lý bom mìn.

Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln rời Biển Đông trong bối cảnh làn sóng biểu tình lan rộng tại Iran trong những ngày qua. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu có thể tiến hành động thái mạnh tay với Iran, nếu người biểu tình bị đàn áp bạo lực. Tuy nhiên, đến ngày 14/1, ông Trump đã dịu giọng, cho rằng tình hình tại Iran đang dần lắng xuống.

Về phía Tehran, Iran cảnh báo sẽ tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, nếu Washington can thiệp vào Iran. Động thái của Iran đã khiến một số binh sĩ Mỹ và Anh rời căn cứ không quân Al Udeid đặt tại Qatar.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...

An Hòa

tàu Donald Trump Mỹ Tàu sân bay Trung Đông Iran USS Abraham Lincoln Mỹ Iran Biển Đông Trung Đông

  • Tàu sân bay

    Tàu sân bay

    Tàu sân bay hay hàng không mẫu hạm là tàu chiến phục vụ như một sân bay di động trên biển. Tàu có đường băng để máy bay cất hạ cánh. Các tàu sân bay của Mỹ sử dụng máy phóng để khởi động máy bay. Một số tàu sử dụng đường băng kiểu nhảy cầu. Máy bay hạ cánh trên tàu sân bay bằng cách sử dụng móc ở đuôi để bám vào cáp hãm đà căng trên đường băng. Một số máy bay có thể hạ cánh thẳng đứng như F-35B, AV-8B Harrier. Bên trong tàu sân bay có nhà chứa và khu bảo dưỡng cho máy bay tương tự như căn cứ không quân trên đất liền. Tính đến tháng 12/2017, 41 tàu sân bay đang hoạt động trong hải quân 10 nước trên thế giới. Trong đó, Mỹ là quốc gia có nhiều tàu sân bay nhất với 11 siêu hàng không mẫu hạm đang hoạt động.

    Bạn có biết: Hải quân Đế quốc Nhật Bản là lực lượng đầu tiên trên thế giới thực hiện cuộc không kích bằng máy bay cất cánh từ tàu sân bay vào năm 1914.

    • Tàu sân bay hạng nhẹ: Lượng choán nước dưới 30.000 tấn
    • Tàu sân bay hạng trung: Lượng choán nước từ 40.000 đến 60.000 tấn
    • Siêu tàu sân bay: Lượng choán nước từ 70.000 đến 100.000 tấn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý