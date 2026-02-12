Tàu hỏa kéo lê xe máy, người đàn ông tử vong tại chỗ

Tàu hàng lưu thông trên tuyến đường sắt từ Ga Bình Thuận đến Ga Phan Thiết xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 86B4-44147 đang băng qua đường sắt, khiến một người tử vong.

Ảnh: B.H.

Sáng 12/2, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại phường Bình Thuận (Lâm Đồng) làm một người tử vong vào tối 11/2.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 11/2, tại vị trí đường ngang giao cắt với đường sắt tại Km06+940 (thuộc phường Bình Thuận), tàu hàng có đầu máy mang số hiệu D20E-003 lưu thông trên tuyến đường sắt từ Ga Bình Thuận đến Ga Phan Thiết khi đến vị trí trên đã xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 86B4-44147 đang băng qua đường sắt.

Sau va chạm, người và xe máy bị kéo lê trước đầu tàu hỏa một đoạn dài. Tàu hỏa đã dừng khẩn cấp để xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ được xác định danh tính là anh N.L (sinh năm 1996, trú xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 7/2, tại Km 1581+800 tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng) cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một người tử vong.

Thời điểm trên, tàu khách SE2 đã xảy ra va chạm với một người đi bộ trên đường sắt. Vụ va chạm khiến người đi bộ tử vong. Nạn nhân được xác định là anh N.V.P (sinh năm 1991, trú xã Tân Lập, Lâm Đồng).

Anh N.V.P là nhân viên tuần tra đường sắt thuộc cung đường Sông Phan của Công ty Đường sắt Sài Gòn. Khi xảy ra tai nạn, anh P đang thực hiện công việc tuần đường trên tuyến đường sắt được giao phụ trách.