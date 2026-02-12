Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tàu hỏa kéo lê xe máy, người đàn ông tử vong tại chỗ

  • Thứ năm, 12/2/2026 09:29 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Tàu hàng lưu thông trên tuyến đường sắt từ Ga Bình Thuận đến Ga Phan Thiết xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 86B4-44147 đang băng qua đường sắt, khiến một người tử vong.

Ảnh: B.H.

Sáng 12/2, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại phường Bình Thuận (Lâm Đồng) làm một người tử vong vào tối 11/2.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 11/2, tại vị trí đường ngang giao cắt với đường sắt tại Km06+940 (thuộc phường Bình Thuận), tàu hàng có đầu máy mang số hiệu D20E-003 lưu thông trên tuyến đường sắt từ Ga Bình Thuận đến Ga Phan Thiết khi đến vị trí trên đã xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 86B4-44147 đang băng qua đường sắt.

Sau va chạm, người và xe máy bị kéo lê trước đầu tàu hỏa một đoạn dài. Tàu hỏa đã dừng khẩn cấp để xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ được xác định danh tính là anh N.L (sinh năm 1996, trú xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 7/2, tại Km 1581+800 tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng) cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một người tử vong.

Thời điểm trên, tàu khách SE2 đã xảy ra va chạm với một người đi bộ trên đường sắt. Vụ va chạm khiến người đi bộ tử vong. Nạn nhân được xác định là anh N.V.P (sinh năm 1991, trú xã Tân Lập, Lâm Đồng).

Anh N.V.P là nhân viên tuần tra đường sắt thuộc cung đường Sông Phan của Công ty Đường sắt Sài Gòn. Khi xảy ra tai nạn, anh P đang thực hiện công việc tuần đường trên tuyến đường sắt được giao phụ trách.

Nữ tài xế ôtô đi ngược chiều gây tai nạn liên hoàn

Tối muộn 11/2, một nữ tài xế ôtô (biển kiểm soát Hà Nội) đi ngược chiều trên đường Quang Trung đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, 5 ôtô bị hư hỏng.

3 giờ trước

Biển số bám bẩn, tài xế xe rác bị phạt 23 triệu đồng

CSGT Hà Nội xử phạt tài xế xe chở rác 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe do để chất bẩn che lấp biển số nhiều ngày.

17 giờ trước

Xe máy cháy trơ khung giữa đường TP.HCM

Chiếc xe máy đang lưu thông trên đường ở TP.HCM, bất ngờ bốc cháy, người cầm lái phát hiện đã quăng xe bỏ chạy thoát thân. Dù được người dân dập lửa song xe máy vẫn cháy trơ khung.

17 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://www.vietnamplus.vn/lam-dong-tau-hoa-va-cham-voi-xe-may-khien-mot-nguoi-tu-vong-tai-cho-post1093751.vnp

Nguyễn Thanh/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tàu hỏa Bình Thuận Tàu hỏa Xe máy Tai nạn Giao thông Phan Thiết

    Đọc tiếp

    Mien Bac mua phun hinh anh

    Miền Bắc mưa phùn

    3 giờ trước 07:16 12/2/2026

    0

    Trong hôm nay và ngày mai (12-13/2), miền Bắc sẽ có mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng, trưa chiều giảm, trời chỉ còn rét về đêm và sáng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý