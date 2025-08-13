Tàu chở sỏi va chạm du thuyền ngoài khơi Nhật Bản

Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang tìm kiếm nhiều người mất tích sau khi du thuyền đâm vào tàu vận tải ở vùng biển tỉnh Oita, khiến một người thiệt mạng.

Bức ảnh này được chụp từ trực thăng của Kyodo News cho thấy một tàu chở sỏi đã va chạm với một du thuyền ngoài khơi Tsukumi, tỉnh Oita, vào ngày 13/8. Ảnh: Kyodo News.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, sáng 13/8, một tàu vận tải chở sỏi trọng tải 492 tấn đã va chạm với một du thuyền ở vùng biển cách một hòn đảo thuộc tỉnh Oita khoảng 2 km về phía đông bắc, Bangkok Post đưa tin.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h15, khi một du thuyền được cho là chở nhiều người bất ngờ đâm vào tàu vận tải dài 64,71 m có 5 thủy thủ. Hiện chưa rõ du thuyền có bị chìm hay không.

Theo lực lượng cứu hỏa địa phương, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã được tìm thấy nhưng không còn dấu hiệu sự sống. Đài truyền hình quốc gia NHK và một số hãng tin địa phương cho biết nạn nhân được vớt lên trong tình trạng bất tỉnh.

Lực lượng bảo vệ bờ biển vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người khác được cho là có mặt trên du thuyền. “Chúng tôi chưa rõ đặc điểm của du thuyền cũng như số lượng người trên đó”, nữ phát ngôn viên Nanaka Yoshida nói với AFP.

Phía cơ quan chức năng xác nhận toàn bộ thủy thủ đoàn tàu vận tải đều an toàn. Thời điểm xảy ra tai nạn, dù sóng biển lặng nhưng tầm nhìn được cho là hạn chế.