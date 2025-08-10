Nhật Bản dẹp biến thái quay lén học đường

Nhật Bản đang mở chiến dịch truy quét việc sử dụng camera siêu nhỏ độ phân giải cao sau hàng loạt vụ kẻ biến thái bí mật ghi hình học sinh trong các tư thế nhạy cảm tại trường học.

Những tiến bộ công nghệ khiến các thiết bị quay lén ngày càng nhỏ gọn, khó phát hiện và dễ dàng ngụy trang. Không chỉ giấu gọn trong góc phòng tắm hay phòng thay đồ, chúng còn có thể biến thành cúc áo, đồng hồ, bút bi, thậm chí móc treo quần áo.

Tháng 5 năm ngoái, một người đàn ông 38 tuổi bị bắt và sau đó lĩnh án tù vì giấu nhiều camera trong móc treo nhựa ở phòng thay đồ nữ sinh tại một trường trung học ở thành phố Kobe, miền tây Nhật Bản, theo SCMP.

Cảnh sát thu giữ các móc treo cùng camera ngụy trang, hai ổ cứng chứa khoảng 20.000 đoạn video quay lén nữ sinh trong tình trạng bán khỏa thân. Theo tài liệu tòa án, nghi phạm đã thực hiện hành vi này từ năm 2019 tại nhiều trường ở Kobe, Nara và các tỉnh khác.

Một cửa hàng bán thiết bị an ninh từng cung cấp loại camera tương tự cho biết sản phẩm vốn nhằm ghi lại bằng chứng quấy rối hoặc trộm cắp, “không thể tưởng tượng nổi chúng lại bị dùng cho mục đích ngoài phòng chống tội phạm”.

Học sinh Nhật Bản đang tận hưởng chuyến đi thực tế. Hai giáo viên đã bị buộc tội vào tháng 6 vì chụp ảnh các bé gái mặc đồ lót và chia sẻ những hình ảnh này với các đồng nghiệp. Ảnh: Shutterstock.

Hiện, nhà bán lẻ thường không bị truy cứu nếu sản phẩm bị lợi dụng để phạm tội. Tuy nhiên, cảnh sát cân nhắc khởi tố tội “tiếp tay” nếu thiết bị gần như chỉ phục vụ cho quay lén. Theo một điều tra viên, vấn đề là “việc thu thập chứng cứ rất khó, nhất là khi doanh nghiệp phủ nhận ý đồ phạm pháp”.

Tháng 7/2023, Nhật Bản ban hành luật hình sự hóa hành vi “quay lén”, với mức phạt tù tới 3 năm hoặc phạt tiền tối đa 3 triệu yen ( 20.400 USD ).

Tuy nhiên, thủ đoạn của những kẻ biến thái ngày càng tinh vi. Tháng 10/2023, một nam giáo viên 24 tuổi bị bắt khi dùng camera ngụy trang thành bút bi để quay lén trong phòng thay đồ nữ sinh tại một trường trung học cơ sở ở Tamba, tỉnh Hyogo. Tháng 5 năm nay, một giáo viên 40 tuổi ở Takatsuki, tỉnh Osaka, bị sa thải vì lắp camera cảm biến chuyển động trong nhà vệ sinh nữ sinh.

Một vụ khác gây phẫn nộ dư luận: hai giáo viên tiểu học bị truy tố vì chụp ảnh các bé gái mặc đồ lót, rồi chia sẻ trong nhóm chat với ít nhất 10 đồng nghiệp nam.

Điều đáng lo ngại là không chỉ người lớn, mà cả học sinh cũng tham gia hành vi này. Theo báo cáo của cảnh sát, từ khi luật chống quay lén có hiệu lực (tháng 7/2023) đến tháng 5/2024, đã có 550 học sinh trung học cơ sở và phổ thông bị phát hiện chụp, quay lén bạn học; 40% vụ diễn ra ngay trong khuôn viên trường.

Bác sĩ Hiroki Fukui, Giám đốc Trung tâm Điều trị Tội phạm Tình dục, cho biết số trẻ vị thành niên tìm đến hỗ trợ sau khi bị phát hiện quay lén đã tăng gấp 20 lần kể từ khi trung tâm thành lập năm 2011. “Có em nói đó chỉ là trò đùa, nhưng cần hiểu rõ đây là tội phạm”, ông nhấn mạnh.

Giáo sư kỹ thuật Yusaku Fujii (Đại học Gunma) nhận định, luật pháp chưa theo kịp tốc độ thu nhỏ và nâng cấp của thiết bị quay lén. Ông đề xuất chính quyền yêu cầu các cửa hàng lưu trữ thông tin người mua để dễ dàng kiểm soát và ngăn chặn hành vi phạm tội.