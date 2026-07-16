Tàu chở khách chìm ở Indonesia, 24 người vẫn đang mất tích

Chiếc KM Nurul Salsa bị chìm ngoài khơi Indonesia sau khi động cơ gặp trục trặc. Lực lượng cứu hộ đã đưa 49 người vào bờ an toàn và đang mở rộng tìm kiếm 24 người còn mất tích.

Các sĩ quan tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn chung cho các hành khách mất tích trên tàu KM Nurul Salsa bị chìm ở vùng biển Nam Sulawesi (Indonesia) ngày 16/7. Ảnh: Antara.

Một tàu chở khách đã bị chìm ngoài khơi tỉnh Nam Sulawesi, (Indonesia) sau khi gặp sự cố hỏng động cơ, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 24 người vẫn mất tích. Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) cho biết tính đến ngày 16/7, đã có 49 người được cứu sống từ vụ tai nạn liên quan đến tàu KM Nurul Salsa, Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo ông Muhammad Arif Anwar, Giám đốc Văn phòng Basarnas Makassar, con tàu khởi hành từ đảo Jampea vào khoảng 5h sáng ngày 15/7 để đến cảng Benteng trên đảo Selayar. Khi đang di chuyển trên vùng biển phía tây đảo Polassi, cách điểm đến khoảng 43 hải lý, tàu bất ngờ bị hỏng động cơ.

Do không thể khắc phục sự cố, thuyền trưởng đã phát tín hiệu cầu cứu và đề nghị hỗ trợ sơ tán hành khách. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vào sáng 16/7, con tàu đã chìm một phần dưới mặt nước, hãng thông tấn Indonesia Antara cho biết.

Ban đầu, giới chức địa phương cho rằng trên tàu có khoảng 50 người. Tuy nhiên, sau quá trình xác minh, số người thực tế có mặt trên tàu được xác định là 74, bao gồm hành khách và thuyền viên.

Ông Anwar cho biết con số này vẫn có thể được cập nhật thêm, bởi lực lượng cứu hộ đang tiếp tục đối chiếu thông tin với thân nhân các nạn nhân và danh sách đăng ký của tàu.

Trong số những người được cứu, 41 hành khách và thuyền viên đã được tàu KM Harapan Kita đưa vào bờ an toàn vào rạng sáng 16/7. Sáu người khác may mắn được một tàu cá đi ngang phát hiện và đưa đến đảo Polassi.

Lực lượng cứu hộ tiến hành tìm kiếm và cứu nạn trên biển sau khi một tàu chở khách bị chìm ngoài khơi tỉnh Nam Sulawesi (Indonesia) ngày 16/7. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Lực lượng cứu hộ xác nhận đã tìm thấy một phụ nữ tử vong. Hiện chiến dịch tìm kiếm 24 người mất tích vẫn đang được triển khai khẩn trương tại khu vực xung quanh vị trí tàu gặp nạn.

Basarnas cho biết phạm vi tìm kiếm được xác định dựa trên các tính toán về dòng chảy, gió và điều kiện thời tiết trên biển nhằm nâng cao khả năng phát hiện nạn nhân.

Tham gia chiến dịch cứu hộ có các đội tìm kiếm của Basarnas tại Makassar và Selayar, Hải quân Indonesia với tàu tuần tra KRI Marlin 877, cùng nhiều tàu cá của ngư dân địa phương.

Tai nạn hàng hải xảy ra khá thường xuyên tại Indonesia, quốc gia quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo, nơi tàu phà và tàu khách cỡ nhỏ là phương tiện di chuyển chủ yếu giữa các đảo.

Giới chức Indonesia cũng cho biết việc số hành khách thực tế không trùng khớp với danh sách đăng ký là hiện tượng không hiếm gặp, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Các chuyên gia nhận định tiêu chuẩn an toàn chưa nghiêm ngặt, tình trạng quá tải hành khách và điều kiện thời tiết phức tạp là những nguyên nhân chính khiến tai nạn đường biển vẫn thường xuyên xảy ra tại quốc gia Đông Nam Á này, tờ Star cho biết.