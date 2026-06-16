Động đất 6,7 độ richter rung chuyển Indonesia

Một trận động đất mạnh 6,7 độ richter vừa xảy ra tại đảo Sulawesi (miền trung Indonesia), gây thiệt hại rải rác và khiến cư dân hoảng loạn sơ tán.

Ngày 16/6 xảy ra trận động đất mạnh 6,7 độ richter tại đảo Sulawesi (miền trung Indonesia), đài ABC News đưa tin.

Những rung chấn dữ dội khiến người dân trong và quanh TP Palu, thủ phủ tỉnh Trung Sulawesi với khoảng 400.000 dân, vội vã chạy ra các khu vực trống để lánh nạn. Nhiều bệnh viện cũng đưa bệnh nhân ra ngoài trời nhằm bảo đảm an toàn, kể cả những người đang phải truyền dịch.

Bệnh nhân và người thân tập trung bên ngoài Bệnh viện Samaritan sau khi được sơ tán vì trận động đất mạnh 6,7 độ richter tại TP Palu, Indonesia, ngày 16/6. Ảnh: Antara.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều công trình bị hư hại nặng, với mái nhà sập một phần, tường nứt vỡ và đống đổ nát trên đường phố.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia cho biết vẫn đang thu thập thông tin về mức độ thiệt hại, số người thương vong và những người phải sơ tán.

“Chúng tôi đã sơ tán toàn bộ khách khỏi khách sạn, bao gồm cả những người vẫn ở trong phòng” - ông Effendi Natali, tổng giám đốc một khách sạn bốn sao tại Palu, cho biết.

“Mọi người đều hoảng loạn, đó là phản ứng tự nhiên khi xảy ra động đất, nhưng tất cả đều an toàn” - ông Natali nói, đồng thời cho biết khách sạn chỉ bị hư hại nhẹ.

Trận động đất ban đầu có tâm chấn nằm cách Palu khoảng 43 km về phía đông nam. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km. Sau đó đã xuất hiện nhiều dư chấn, trong đó mạnh nhất đạt 5,2 độ richter.

Người dân cũng rời khỏi các khu vực ven biển để phòng ngừa nguy cơ động đất gây ra sóng thần. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần, nhưng cảnh báo các dư chấn có thể vẫn tiếp diễn.

“Rung lắc do động đất gây ra là cực kỳ mạnh. Chúng tôi vẫn còn ám ảnh từ trận động đất trước đây, nên đã chọn ở ngoài trời vì lo ngại các dư chấn có thể tiếp tục xảy ra” - ông Muhtar Ahmad, một cư dân Palu cho biết.

Indonesia nằm trên nhiều đới đứt gãy địa chấn, vì vậy động đất và hoạt động núi lửa là hiện tượng thường xuyên xảy ra.

Nhiều người dân Sulawesi vẫn chưa nguôi nỗi ám ảnh về trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã tàn phá Palu vào năm 2018, gây ra sóng thần cao khoảng 3 m cùng hiện tượng hóa lỏng đất, khi nền đất mất độ ổn định và sụt lún.

Hơn 4.000 người đã thiệt mạng, trong đó nhiều người bị chôn vùi khi nền đất sụp xuống, cuốn theo cả khu dân cư.

Vào tháng 1/2021, một trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra gần TP Mamuju trên đảo Sulawesi, khiến ít nhất 100 người thiệt mạng. Hàng nghìn người phải ngủ ngoài trời suốt nhiều ngày vì lo sợ các dư chấn tiếp tục xảy ra.