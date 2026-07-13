Gần 20 người thương vong trong vụ tai nạn liên hoàn ở Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, đã có ít nhất 13 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ phía Bắc đảo Java.

Chuyển thi thể nạn nhân sau vụ tai nạn giao thông ở Tây Java, Indonesia ngày 12/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cụ thể, chiếc xe bán tải chở đoàn khách dự đám cưới bị kẹp giữa hai xe tải. Theo cảnh sát Indonesia, vụ tai nạn xảy ra chiều 12/7 tại huyện Indramayu, tỉnh Tây Java. Các nạn nhân đang trên đường trở về sau khi dự một đám cưới ở làng Parean thì chiếc xe bán tải chở họ giảm tốc và dừng gần điểm mở dải phân cách để quay đầu. Đúng thời điểm đó, một xe tải chạy cùng chiều đã lao tới từ phía sau, tông mạnh vào xe bán tải. Cú va chạm khiến phương tiện này bị đẩy sang làn đường ngược chiều và tiếp tục bị một xe tải khác đâm trực diện.

Theo ông Undang Syarif Hidayat - Trưởng đơn vị cảnh sát giao thông địa phương, lực va chạm cực mạnh đã hất văng hơn chục người khỏi thùng xe bán tải xuống mặt đường. 5 người sống sót đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương với nhiều mức độ chấn thương khác nhau. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn xảy ra khá phổ biến tại Indonesia do nhiều nguyên nhân như tình trạng xe chở quá tải, hạ tầng giao thông chưa bảo đảm và việc chấp hành các quy định an toàn giao thông còn hạn chế.