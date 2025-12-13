Tập phim 'Cách em một milimet' chê bai

Tập 29 "Cách em một milimet" bị nhiều khán giả phản ứng gay gắt vì nội dung lê thê, nhàm chán, trong khi diễn xuất của các diễn viên lại thiếu thuyết phục.

Cách em một milimet hiện là một trong cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả ở mảng truyền hình. Song, nội dung phim gây không ít tranh luận trên mạng xã hội. Ở diễn biến của tập 29, sau khi bị bạn gái chất vấn, Bách (Huỳnh Anh) tới ‘ăn vạ’ Ngân (Huyền Lizzie) vì đã phân biệt đối xử với vợ sắp cưới của anh là Duyên (Hà Bùi). Tuy nhiên, Ngân cảnh báo em trai về việc Duyên là cô gái âm mưu, bắt cá hai tay.

Ở diễn biến khác, Bách nhớ lại quãng thời gian nằm trên giường bệnh và được Tú (Quỳnh Châu) chăm sóc. Bách không biết sự thật rằng cô điều dưỡng luôn thường trực trong tâm trí chính là Tú. Do anh mất thị lực tạm thời, cô giả giọng người miền Nam để ở bên chăm sóc.

Việc tập 29 dành quá nhiều thời lượng cho những cảnh hồi tưởng của Bách khiến khán giả ngán ngẩm. Các đoạn trích của tập phim trên mạng xã hội nhận phản hồi trái chiều. Nhiều ý kiến phàn nàn kịch bản dài dòng và có phần gượng ép. Diễn xuất của Huỳnh Anh được cho là chưa thuyết phục, biểu cảm gượng gạo.

Huỳnh Anh vấp phản ứng vì diễn xuất thiếu thuyết phục.

Ngoài ra, chi tiết Bách không nhận ra cô gái đã chăm sóc mình được cho là vô lý. Hay việc Tú nuôi hy vọng Bách khôi phục trí nhớ, dành tình cảm cho mình cũng bị nhận xét ngô nghê. Bởi mối quan hệ của hai người bản chất là tình bạn thời thơ ấu thuần khiết. Ngoài ra, tình tiết Tú đổi giọng, giả người miền Nam cũng gây phản ứng.

"Giọng Tú nghe chán quá", "Tập đầu tiên mà xem chỉ tua vì không thể nghe được giọng Tú", "Xem chán quá, vai Bách thoại như cái máy", "Cứ phải xem chuyện tình Bách - Tú này là chán. Mệt mỏi, vô lý", "Cả tập phim xoay quay cặp đôi này. Thật dài dòng mà chẳng có gì hấp dẫn", "Chưa thấy tập nào chán như tập này", "Tập phim thảm họa"... là một số bình luận trái chiều của người xem.

Cách em 1 milimet với nội dung chính xoay quanh nhóm bạn ở Làng Mây. Ở giai đoạn các nhân vật còn nhỏ, phim được khen ngợi với nội dung thú vị, diễn xuất tự nhiên của dàn cast nhí, gợi cho khán giả nhớ về thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo với tình bạn trong sáng, ấm áp.

Song từ khi các nhân vật trưởng thành, dàn diễn viên cũng thay đổi, phim liên tục vướng tranh cãi. Dàn dàn diễn viên mới thay thế gồm Hà Việt Dũng (vào vai Viễn), Huyền Lizzie (Ngân), Quỳnh Châu (Tú), Dũng Hớn (Chiến), Trọng Lân (Đức), Huỳnh Anh (Bách), Hoàng Long (Biên), Kiều My (Thư)…