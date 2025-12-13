Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tập phim 'Cách em một milimet' chê bai

  • Thứ bảy, 13/12/2025 05:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tập 29 "Cách em một milimet" bị nhiều khán giả phản ứng gay gắt vì nội dung lê thê, nhàm chán, trong khi diễn xuất của các diễn viên lại thiếu thuyết phục.

Cách em một milimet hiện là một trong cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả ở mảng truyền hình. Song, nội dung phim gây không ít tranh luận trên mạng xã hội. Ở diễn biến của tập 29, sau khi bị bạn gái chất vấn, Bách (Huỳnh Anh) tới ‘ăn vạ’ Ngân (Huyền Lizzie) vì đã phân biệt đối xử với vợ sắp cưới của anh là Duyên (Hà Bùi). Tuy nhiên, Ngân cảnh báo em trai về việc Duyên là cô gái âm mưu, bắt cá hai tay.

Ở diễn biến khác, Bách nhớ lại quãng thời gian nằm trên giường bệnh và được Tú (Quỳnh Châu) chăm sóc. Bách không biết sự thật rằng cô điều dưỡng luôn thường trực trong tâm trí chính là Tú. Do anh mất thị lực tạm thời, cô giả giọng người miền Nam để ở bên chăm sóc.

Việc tập 29 dành quá nhiều thời lượng cho những cảnh hồi tưởng của Bách khiến khán giả ngán ngẩm. Các đoạn trích của tập phim trên mạng xã hội nhận phản hồi trái chiều. Nhiều ý kiến phàn nàn kịch bản dài dòng và có phần gượng ép. Diễn xuất của Huỳnh Anh được cho là chưa thuyết phục, biểu cảm gượng gạo.

Cach em mot milimet  anh 1

Huỳnh Anh vấp phản ứng vì diễn xuất thiếu thuyết phục.

Ngoài ra, chi tiết Bách không nhận ra cô gái đã chăm sóc mình được cho là vô lý. Hay việc Tú nuôi hy vọng Bách khôi phục trí nhớ, dành tình cảm cho mình cũng bị nhận xét ngô nghê. Bởi mối quan hệ của hai người bản chất là tình bạn thời thơ ấu thuần khiết. Ngoài ra, tình tiết Tú đổi giọng, giả người miền Nam cũng gây phản ứng.

"Giọng Tú nghe chán quá", "Tập đầu tiên mà xem chỉ tua vì không thể nghe được giọng Tú", "Xem chán quá, vai Bách thoại như cái máy", "Cứ phải xem chuyện tình Bách - Tú này là chán. Mệt mỏi, vô lý", "Cả tập phim xoay quay cặp đôi này. Thật dài dòng mà chẳng có gì hấp dẫn", "Chưa thấy tập nào chán như tập này", "Tập phim thảm họa"... là một số bình luận trái chiều của người xem.

Cách em 1 milimet với nội dung chính xoay quanh nhóm bạn ở Làng Mây. Ở giai đoạn các nhân vật còn nhỏ, phim được khen ngợi với nội dung thú vị, diễn xuất tự nhiên của dàn cast nhí, gợi cho khán giả nhớ về thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo với tình bạn trong sáng, ấm áp.

Song từ khi các nhân vật trưởng thành, dàn diễn viên cũng thay đổi, phim liên tục vướng tranh cãi. Dàn dàn diễn viên mới thay thế gồm Hà Việt Dũng (vào vai Viễn), Huyền Lizzie (Ngân), Quỳnh Châu (Tú), Dũng Hớn (Chiến), Trọng Lân (Đức), Huỳnh Anh (Bách), Hoàng Long (Biên), Kiều My (Thư)…

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu do Công ty cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) liên kết với Nhà Xuất bản Lao động ấn hành. Cuốn sách giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Các bộ tộc kỳ diệu của 'Avatar'

Người hâm mộ "Avatar" trước đó đã làm quen nhiều bộ tộc với những đặc điểm, hình thái đa dạng. Sắp tới, vũ trụ khoa học viễn tưởng này còn mở rộng thêm với tộc Người Tro (Ash).

06:07 11/12/2025

Quái vật It là ai?

Mới đi qua một nửa chặng đường, "Welcome to Derry" đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi mở rộng vũ trụ kinh dị của Stephen King với nhiều thông tin hấp dẫn xoay quanh nguồn gốc của It.

06:35 25/11/2025

Ngụy Minh Khang liều lĩnh

“Phòng trọ ma bầu” có ý tưởng về việc mượn tiếng cười, kể câu chuyện đáng suy ngẫm về các vấn đề nhạy cảm trong xã hội. Song, phim cũng đối diện thách thức về ngôn ngữ kể chuyện.

19:21 2/12/2025

Hoàng Nhi

Cách em một milimet  Hà Việt Dũng Huyền Lizzie Huỳnh Anh

  • Hà Việt Dũng

    Hà Việt Dũng

    Hà Việt Dũng là một nam người mẫu, diễn viên điện ảnh. Anh từng đoạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam năm 2011 và sau đó bén duyên với điện ảnh. Anh được khán giả biết đến qua các bộ phim Mùa hè lạnh, Ma Dai, Hương Ga, Vệ sĩ tiểu thư và thằng khờ...

    • Năm sinh: 1987
    • Nơi sinh: Hoà Bình
    • Chiều cao: 1,86 m

Đọc tiếp

Van Mai Huong dang yeu hinh anh

Văn Mai Hương đang yêu

1 giờ trước 06:00 13/12/2025

0

“Mỹ Vị” có thể coi là album “tình” nhất từ trước đến nay của Văn Mai Hương, nơi mà nữ ca sĩ có thể thoải mái phô diễn những góc cạnh mềm mại, quyến rũ nhất của bản thân.

Britney Spears tinh tu ben nguoi dan ong bi an hinh anh

Britney Spears tình tứ bên người đàn ông bí ẩn

1 giờ trước 05:57 13/12/2025

0

Britney Spears gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh nghỉ dưỡng trên du thuyền cùng một người đàn ông lạ mặt. Mối quan hệ giữa hai người hiện chưa được tiết lộ.

Quyen Linh xuat hien hinh anh

Quyền Linh xuất hiện

7 giờ trước 00:00 13/12/2025

0

Quyền Linh chia sẻ ảnh chụp cùng con gái Lọ Lem tại Hà Nội. Trước đó ít ngày, MC bị một số tài khoản tung tin giả, cho rằng anh đã bị bắt.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý