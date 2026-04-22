Tập đoàn Volkswagen dự kiến giảm sản xuất cả triệu xe/năm

Volkswagen không thể đạt đến mức doanh số như từng có ở giai đoạn trước đại dịch. Tập đoàn dự kiến giảm sản lượng trong các năm tiếp theo, chủ yếu ảnh hưởng các thương hiệu Audi, Volkswagen.

Theo Carscoops, tập đoàn Volkswagen vừa thông báo sẽ cắt giảm 1 triệu xe/năm sản lượng toàn cầu do doanh số không thể phục hồi về mức trước đại dịch. Việc cắt giảm sản lượng sẽ diễn ra ở châu Âu, chủ yếu ảnh hưởng đến 2 thương hiệu Audi và Volkswagen.

Năm ngoái, Volkswagen đạt năng lực sản xuất khoảng 12 triệu xe/năm, nhưng chỉ bán được 8,68 triệu xe cho khách hàng toàn cầu.

"Tình trạng dư thừa năng lực sản xuất về lâu dài không bền vững với Volkswagen, do vậy duy trì kế hoạch sản xuất như trước đây là thiếu thực tế", CEO Oliver Blume của Volkswagen thừa nhận.

Vị này cho biết kế hoạch của Volkswagen là giảm sản lượng tại châu Âu đi khoảng 1 triệu xe/năm vào năm 2028, chủ yếu ảnh hưởng đến các thương hiệu Audi và Volkswagen.

"Tập đoàn Volkswagen đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực lên tới hàng chục tỷ EUR và đã thực hiện các đối sách quyết liệt. Giờ đây, trọng tâm là tiếp tục hạ thấp điểm hòa vốn để trở nên vững vàng hơn trong một môi trường đầy rủi ro", CEO Oliver Blume chia sẻ với tờ Manager Magazin.

Trước giai đoạn đại dịch, Volkswagen từng thường xuyên đạt được doanh số hơn 10 triệu xe/năm, thậm chí tiến sát mốc 11 triệu xe vào các năm 2017-2019.

CEO Oliver Blume nhận định 2019 là năm cuối cùng mà thị trường còn có thể dự đoán được, đồng thời khẳng định việc đạt doanh số 9 triệu xe ở thời điểm hiện tại đã là một kết quả khả quan.

CEO Volkswagen thừa nhận chính sách thuế quan tại Mỹ tác động không nhỏ đến lợi nhuận, khiến cho việc tiếp cận một thị trường quan trọng khác trong tương lai sẽ trở nên khó khăn hơn. Vị này cũng lưu ý xung đột tại Trung Đông đã ảnh hưởng ít nhiều đến ngành công nghiệp ôtô.

Chưa rõ nhà máy nào của Volkswagen tại châu Âu nằm trong diện bị cắt giảm sản lượng. Các cơ sở sản xuất xe điện của Volkswagen ở Emden và Zwickau vào lúc này đang hoạt động dưới mức công suất thiết kế.

CEO Oliver Blume thậm chí thừa nhận một trong những nhà máy của tập đoàn ở châu Âu có thể bị bán cho một đối thủ cạnh tranh đến từ Trung Quốc.

Các kế hoạch cắt giảm chi phí, sản lượng của Volkswagen tính đến năm 2030 dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 50.000 nhân công đang làm việc tại Đức.

Bất chấp sự u ám và những bi quan bao trùm từ loạt thông tin vừa công bố, CEO Oliver Blume vẫn bày tỏ sự lạc quan về hoạt động sản xuất của Volkswagen tại Bắc Mỹ cũng như thương hiệu Scout.