Tạp chí Mỹ công bố 11 bệnh viện Việt Nam lọt top tốt nhất châu Á

Bảng xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026 ghi nhận 11 đại diện Việt Nam, trải rộng từ lĩnh vực tim mạch, ung thư đến thần kinh và chỉnh hình.

Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại với 4 phòng DSA tích hợp trí tuệ nhân tạo tại khoa Điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Duy Hiệu.

Tạp chí Newsweek (Mỹ) vừa công bố bảng xếp hạng "Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026" (Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026).

Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu tiên được đưa vào phạm vi đánh giá của bảng xếp hạng này, đánh dấu sự hiện diện của hệ thống y tế trong nước trên một trong những bảng xếp hạng bệnh viện chuyên khoa uy tín của khu vực.

Theo Newsweek, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ y tế, những đột phá trong nghiên cứu lâm sàng và xu hướng già hóa dân số đang làm thay đổi nhanh chóng bức tranh chăm sóc sức khỏe chuyên sâu trên toàn cầu. Tại châu Á - Thái Bình Dương, nhiều bệnh viện không ngừng mở rộng năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực như tim mạch, ung thư, thần kinh hay nhi khoa, góp phần thiết lập những chuẩn mực mới về chất lượng điều trị.

Bảng xếp hạng năm nay ghi nhận 925 lượt xếp hạng bệnh viện thuộc 10 chuyên khoa gồm tim mạch, phẫu thuật tim, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh, phẫu thuật thần kinh, ung thư, chỉnh hình, nhi khoa và hô hấp. Bên cạnh việc bổ sung chuyên ngành tiêu hóa, Newsweek cũng lần đầu đưa Việt Nam vào phạm vi xếp hạng, trở thành một trong những điểm mới đáng chú ý của năm 2026.

Các bệnh viện Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, Bệnh viện FV, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trong số các đại diện của Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai xuất hiện ở nhiều chuyên khoa, gồm tim mạch, thần kinh, ung thư và nhi khoa. Bệnh viện FV được xếp hạng ở các lĩnh vực tim mạch, thần kinh, tiêu hóa và hô hấp, trong khi Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội góp mặt ở các chuyên ngành tim mạch, nội tiết và chỉnh hình.

Một số bệnh viện khác cũng được ghi nhận ở các chuyên khoa thế mạnh như Bệnh viện Chợ Rẫy ở lĩnh vực tim mạch; Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc ở chuyên ngành nội tiết.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông ở chuyên khoa tiêu hóa; Bệnh viện Trung ương Huế ở chuyên ngành ung thư; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc ở chuyên khoa chỉnh hình. Riêng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện FV tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng chuyên khoa hô hấp.

Lĩnh vực điều trị ung thư của Việt Nam nhận được nhiều đánh giá cao. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Newsweek và Statista, bảng xếp hạng được xây dựng từ ba nguồn dữ liệu chính. Thứ nhất là khảo sát trực tuyến thực hiện từ tháng 2 đến tháng 3/2026 với các bác sĩ, nhà quản lý bệnh viện và chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những người tham gia được yêu cầu giới thiệu các bệnh viện hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Nguồn dữ liệu thứ hai là hệ thống chứng nhận và kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế, phản ánh các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng, quản trị và chất lượng chuyên môn của bệnh viện. Bên cạnh đó, đơn vị xếp hạng còn sử dụng kết quả khảo sát về mức độ triển khai các thước đo kết quả điều trị do người bệnh tự báo cáo (Patient-Reported Outcome Measures - PROMs), một chỉ số ngày càng được xem trọng trong đánh giá chất lượng chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Trong mô hình tính điểm, uy tín chuyên môn được xác định thông qua các đề cử từ đồng nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương 83,5% tổng điểm. Điểm số từ các chứng nhận, kiểm định chất lượng chiếm 10%, trong khi mức độ triển khai PROMs đóng góp 6,5%.

Newsweek cho biết việc mở rộng phạm vi đánh giá sang Việt Nam phản ánh sự phát triển của hạ tầng y tế và những tiến bộ chuyên môn ngày càng rõ nét trong nước.