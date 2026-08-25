Tăng tốc bàn giao nhà cuối năm, chủ đầu tư dự báo lãi lớn

Việc nhiều dự án tăng tốc bàn giao nhà trong nửa cuối năm kỳ vọng giúp các chủ đầu tư bất động sản ghi nhận tăng trưởng cao ở cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) mới đây đã công bố báo cáo cập nhật đối với CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG), trong đó kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận của chủ đầu tư này sẽ cải thiện trong nửa cuối năm 2026 nhờ các dự án bước vào giai đoạn bàn giao tập trung.

Cụ thể, theo nhà môi giới chứng khoán này, Nam Long là một trong những chủ đầu tư sở hữu quỹ đất lớn tại Việt Nam, với hơn 681 ha, đồng thời là nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong phân khúc vừa túi tiền. SSV cho rằng kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của Nam Long chưa phản ánh đầy đủ đà phục hồi doanh số bán hàng.

Kết quả kinh doanh chưa phản ánh đà phục hồi

Trong quý II/2026, doanh thu của Nam Long đạt 415 tỷ đồng , giảm 46% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 55 tỷ đồng , giảm 44%. Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng bàn giao bất động sản thấp khi các đợt bàn giao lớn tập trung vào nửa cuối năm.

Doanh thu bán bất động sản trong quý của chủ đầu tư này đạt 287 tỷ đồng , giảm 59%, chủ yếu đến từ dự án Nam Long II Central Lake - Cần Thơ, cùng một phần từ dự án Southgate và Akari City.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp quý II của chủ đầu tư này đạt 57%, trong đó mảng bất động sản đạt 77,3%. Theo SSV, mức biên lợi nhuận gộp cao chủ yếu do cơ cấu sản phẩm bàn giao thuận lợi trên nền doanh thu thấp, khi đất nền tại dự án Nam Long II Central Lake có biên cao hơn đáng kể so với các sản phẩm EHomeS.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Nam Long đạt 1.695 tỷ đồng , giảm 18%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 123 tỷ đồng , giảm 41%.

SSV kỳ vọng doanh thu của Nam Long sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm khi các dự án bước vào giai đoạn bàn giao tập trung hơn, nổi bật là dự án Nam Long II Central Lake - Cần Thơ, Sol Garden, An Zen Residences và Waterpoint Southgate…

Cụ thể, tại Cần Thơ, 6 tháng đầu năm, Nam Long đã bàn giao 78 sản phẩm đất nền và 164 căn EHomeS. Phân khu EHomeS mới gồm 671 căn đang hoàn thiện. Riêng đợt bốc thăm tháng 6 ghi nhận 448/464 căn đặt cọc thành công, tương đương 97%.

Tại Hải Phòng, dự án An Zen Residences có quy mô 887 căn EHome, đã hoàn thiện phần lớn tiến độ xây dựng và toàn bộ sản phẩm đủ điều kiện bán, dự án cũng dự kiến bàn giao nhà vào quý IV/2026.

Với dự án Waterpoint Southgate (Tây Ninh), khoảng 94% sản phẩm đã mở bán được bán và 68% đã bàn giao. Hoạt động bán hàng tiếp tục tại The Pearl, Park Village và Solaria Rise.

Dự án Mizuki Park (TP.HCM) của chủ đầu tư Nam Long đã cơ bản hoàn thiện giai đoạn 1-2. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại dự án Mizuki Park (TP.HCM) của chủ đầu tư này, các giai đoạn 1-2 cơ bản đã hoàn thiện, khoảng 99% sản phẩm đã mở bán được bán và 88% đã bàn giao. Trọng tâm hiện là phân khu Trellia Cove, gồm CC5 với 817 căn Flora và LK11 với 24 căn Valora. Trong đó, LK11 dự kiến bàn giao nhà quý IV/2026, còn CC5 tiếp tục bán hàng và thi công giai đoạn 2026-2028.

Tại Paragon Đại Phước (Đồng Nai), dự án có quy mô 333 căn, chủ đầu tư này đã bán 49 căn kể từ khi mở bán cuối năm 2025, tương đương khoảng 15% tổng sản phẩm. Trong đó, Elyse Marina Club đã vận hành từ tháng 6 năm nay và dự kiến bàn giao vào cuối quý IV.

Trên cơ sở đó, SSV dự phóng doanh thu năm 2026 của Nam Long đạt 6.017 tỷ đồng , tăng 7% so với năm trước, trong đó doanh thu bàn giao bất động sản chiếm khoảng 5.266 tỷ đồng .

Nhờ cơ cấu doanh thu nửa cuối năm chuyển dịch sang mảng bàn giao nhà ở có biên lợi nhuận cao hơn, SSV cũng dự báo biên lãi gộp của Nam Long cũng sẽ tăng.

Năm nay, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ Nam Long được dự báo đạt khoảng 770 tỷ đồng , tăng 10% so với năm 2025, tương ứng EPS đạt 1.587 đồng. SSV cũng cho biết vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của Nam Long nhờ quỹ đất lớn, pháp lý rõ ràng và thị trường bất động sản tại các tỉnh lân cận TP.HCM đang phục hồi.

Ngành bất động sản dự báo khởi sắc nửa cuối năm

Đáng chú ý, các dự báo Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam đưa ra với Nam Long cũng tương đồng với dự báo chung về ngành bất động sản nhà ở của nhiều nhà môi giới chứng khoán trước đó.

Trong báo cáo cập nhật mới của CTCP Chứng khoán Guotai Haitong Việt Nam, nhà môi giới chứng khoán này cho biết sức cầu thị trường quý II/2026 có dấu hiệu chững lại so với quý trước. Tuy nhiên, thanh khoản không suy giảm đồng đều mà đang phân hóa rõ nét: Các dự án có giá dưới 120 triệu đồng/m2 vẫn ghi nhận tốc độ hấp thụ tích cực, trong khi nhóm trên 120 triệu đồng/m2 đối mặt với thời gian bán hàng kéo dài hơn.

Các chuyên gia phân tích đánh giá lãi suất cao và chênh lệch trong cơ cấu nguồn cung sẽ tiếp tục là những rào cản đối với tỷ lệ hấp thụ chung trong nửa cuối năm. Trong khi đó, mặt bằng giá sơ cấp được dự báo tiếp tục tăng do chi phí phát triển dự án gia tăng.

Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm được kỳ vọng là thời điểm thuận lợi để các chủ đầu tư đẩy mạnh bàn giao các dự án đã triển khai, qua đó ghi nhận doanh thu và tạo tiền đề cho sự phục hồi từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của các doanh nghiệp.