Mới đây, Tăng Thanh Hà xuất hiện với loạt ảnh gợi cảm. Bộ hình cô chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Ngày 11/10, Tăng Thanh Hà gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh thời trang mang phong cách ciné của cô. Sử dụng tone màu đỏ, người đẹp diện đầm đen sequin cổ chữ V sâu, tôn đường cong. Bên cạnh đó, tóc uốn sóng nhẹ và trang điểm tông đỏ trầm còn tạo nên vẻ cổ điển, cuốn hút.

Hình ảnh nhanh chóng nhận hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận trên trang cá nhân của Tăng Thanh Hà. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ dành lời khen cho thần thái và gu thẩm mỹ của "ngọc nữ màn ảnh" một thời.

Đây cũng là lần hiếm hoi Tăng Thanh Hà diện trang phục gợi cảm. Trước đó, cô thường xuất hiện với đồ tối giản, ưu tiên sự thanh lịch, tinh tế và thoải mái trong cả công việc lẫn đời thường. Chỉ ít lần, nữ diễn viên chọn những thiết kế xuyên thấu hay bó sát giúp khoe vẻ đẹp hình thể.

Hình ảnh Tăng Thanh Hà thời gian gần đây. Ảnh: @tangthanhha.

Hơn một thập kỷ qua, Tăng Thanh Hà rời xa showbiz. Cô dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Tuy nhiên, cựu diễn viên vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhiều đồng nghiệp thân thiết như Thân Thúy Hà, diễn viên Lương Mạnh Hải... Mỗi lần có dịp, hội bạn thân tụ họp tại nhà của vợ chồng Louis Nguyễn, cùng nhau nấu nướng và ăn uống.

Cô ít khi chia sẻ chuyện cuộc sống hôn nhân, chỉ thỉnh thoảng đăng những khoảnh khắc đời thường. Hiện, nữ diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là doanh nhân Louis Nguyễn và ba con: Richard (10 tuổi), Chloe (8 tuổi) và Mason (4 tuổi).

Ngoài công việc kinh doanh, Tăng Thanh Hà dành nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động ngoài trời. Cô cùng chồng con thường đi dã ngoại, trekking hoặc cắm trại giữa thiên nhiên để thư giãn sau thời gian làm việc.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn công khai hẹn hò vào năm 2009 rồi tổ chức lễ cưới sau đó 3 năm tại thánh đường ở Manila (Philippines). Sau khi kết hôn, nữ diễn viên rút khỏi ngành giải trí, cùng ông xã phát triển công việc kinh doanh.