Quỳnh Anh vướng tin hẹn hò

  • Thứ bảy, 11/10/2025 21:33 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Á hậu Quỳnh Anh và TikToker Neyun gây chú ý khi liên tục xuất hiện bên nhau. Mới đây, đoạn clip thân mật do Neyun đăng tải càng làm dấy thêm tin đồn hẹn hò.

Thời gian gần đây, Á hậu Quỳnh Anh và TikToker Neyun gây chú ý khi liên tục xuất hiện thân thiết bên nhau, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp ở chung nhà, đi ăn uống, quay clip cùng nhau và có những cử chỉ thân mật.

Mới đây, nghi vấn càng dấy lên nhiều hơn khi Neyun đăng tải đoạn clip có những cử chỉ tình cảm với Quỳnh Anh. Cụ thể, khi một khán giả để lại bình luận trêu về chênh lệch chiều cao - Neyun cao 1m63, còn Quỳnh Anh 1m73, nam TikToker không né tránh mà còn đáp lại bằng hành động tình cảm. Trong khi đó, Quỳnh Anh có phần ngại ngùng nhưng vẫn thoải mái tương tác.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu về hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người khen ngợi phản ứng dễ thương của Neyun, đồng thời cho rằng anh đang ngầm xác nhận mối quan hệ. Về phía Quỳnh Anh, cô chưa chính thức lên tiếng giữa tin đồn tình cảm.

Quynh Anh anh 1Quynh Anh anh 2

Sắc vóc Á hậu Quỳnh Anh.

Nguyễn Quỳnh Anh giành giải Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 (mùa Kỳ Duyên đăng quang). Cô sinh năm 1999, quê Hà Nội, cao 1,73 m, gương mặt đậm chất Á Đông. Cô từng được biết đến khi giành giải á quân The Face Vietnam 2018 và quán quân Supermodel Me (Siêu mẫu châu Á).

Đời thường, Quỳnh Anh chuộng phong cách nữ tính, năng động. Cô chọn những bộ cách nhiều màu sắc với kiểu dáng trẻ trung, tôn dáng.

Neyun, tên thật Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998. Anh là gương mặt nổi bật trong cộng đồng sáng tạo nội dung, được biết đến với ngoại hình sáng, vóc dáng săn chắc và gu thời trang hiện đại.

Minh An

