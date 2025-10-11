Bạch Lộc gặp vấn đề nghiêm trọng

Bạch Lộc chia sẻ cô gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thường xuyên đau đầu và không thể ăn uống. Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa thể xác định nguyên nhân.

Theo Xiaoxiang Morning Herald, trong buổi quay cuối cùng của bộ phim Mạc Ly, nữ diễn viên Bạch Lộc chia sẻ cô đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà chưa tìm ra nguyên nhân.

Bạch Lộc cho biết cô bắt đầu đau đầu vào 18/7. Sau đó, nữ diễn viên mất gần cả tháng 8 để điều trị. Khi bị bệnh, Bạch Lộc cảm thấy rất yếu và tuyệt vọng, không thể ăn uống gì. Nữ diễn viên tụt 5 kg, hiện chỉ còn 43 kg dù cao 1,65 m.

Bạch Lộc gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ảnh: On.

Tờ Xiaoxiang Morning Herald cho biết từ tháng 7, khi xuất hiện trên phim trường, Bạch Lộ gầy đi trông thấy, đôi mắt lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi.

Người hâm mộ hiện lo lắng cho tình hình sức khỏe của nữ diễn viên. Tuy nhiên, Bạch Lộc không tìm ra nguyên nhân bị bệnh. Khi đi khám, Bạch Lộc được các bác sĩ xếp vào diện “bệnh khó chẩn đoán”. Nữ diễn viên phải dùng thuốc giảm đau, đồng thời châm cứu để cải thiện khí huyết, kết hợp Tây y và Đông y.

Bạch Lộc sinh năm 1994, gia nhập ngành giải trí năm 2016. Cô tham gia nhiều phim nổi tiếng như Châu sinh như cố, Ninh An như mộng, Nửa là đường mật, nửa là đau thương, Chiêu diêu, Lâm Giang Tiên, Bắc Thượng… Hiện tại, Bạch Lộc là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc với lượng fan đông đảo. Vừa qua, cô quay bộ phim Mạc Ly, kết hợp với Thừa Lỗi.

Mạc Ly thuộc dòng phim cổ trang, được chuyển thể từ tiểu thuyết Thịnh Thế Đích Phi của tác giả Phượng Khinh. Phim xoay quanh hành trình báo thù và cùng nhau xây dựng triều đại của nữ chính Diệp Ly với Định vương Mặc Tu Nghiêu.