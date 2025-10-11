Thúy Diễm gợi cảm

Thúy Diễm khoe vóc dáng gợi cảm trong loạt ảnh mới. Gần đây, cô thường xuyên cập nhật cuộc sống đời thường trên trang cá nhân.

Sau những ồn ào, sóng gió, Thúy Diễm cùng gia đình đi nghỉ dưỡng và trở lại với công việc. Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ bộ ảnh mới. Trong loạt ảnh, Thúy Diễm mặc chiếc váy trắng, khoét sâu gợi cảm. Ở tuổi 39, Thúy Diễm được khen trẻ trung so với độ tuổi. Bộ ảnh nhận được nhiều sự chú ý với lượt tương tác lớn. Kèm theo hình ảnh, Thúy Diễm viết: “Với mình, chỉ cần bình yên là đủ”.

Trước đó, vợ chồng Thúy Diễm vướng tin đồn ly hôn. Sau đó, cả Thúy Diễm và Lương Thế Thành lên tiếng đính chính. Cả hai khẳng định họ vẫn hạnh phúc. Nụ hôn trên sân khấu kịch của Thúy Diễm chỉ là công việc, theo kịch bản do ê-kíp sản xuất đưa ra. Nó hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống ngoài đời thật của nữ diễn viên.

Hình ảnh mới của Thúy Diễm. Ảnh: FBNV.

Lương Thế Thành bày tỏ sự cảm thông và bênh vực bà xã giữa lúc sóng gió. “Bản thân Thành cũng là diễn viên, nên hiểu đó là tính chất công việc. Thành đi quay hay diễn kịch cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn. Đã là diễn viên thì không tránh khỏi những cảnh đó, chung quy cũng chỉ làm đúng với nhân vật mà đạo diễn yêu cầu. Không có chuyện vợ chồng Thành chia tay hay lục đục vì những vấn đề đó. Chúng tôi vẫn đang rất bình thường và vui vẻ", nam diễn viên bày tỏ.

Khép lại ồn ào, Thúy Diễm cùng gia đình du lịch Quảng Ngãi (Kon Tum cũ). Nữ diễn viên cũng sắp trở lại với bộ phim mới mang tên Cưới vợ cho cha. Trong khi đó, Lương Thế Thành đảm nhận vai trưởng làng Lỗ Đạt trong phim Hoàng tử quỷ.

Vào 1/10, Lương Thế Thành chia sẻ hình ảnh được vợ con và bạn bè chúc mừng sinh nhật. Nam diễn viên tâm sự: “Hôm nay là ngày hết sức đặc biệt đối với Thành. Cảm ơn vợ, con và gia đình đã luôn bên cạnh Thành những lúc vui buồn. Cảm ơn những người yêu thương, luôn ủng hộ Thành. 1/10 là năm số 1 của thế giới bắt đầu. Sẽ bắt đầu mọi điều tốt đẹp và may mắn, là năm gieo hạt để gặt được những trái ngọt”.