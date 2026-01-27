Tăng gấp đôi bồi thường khi thu hồi đất làm dự án lớn ở Hà Nội

Hà Nội sẽ áp dụng mức bồi thường đất cao gấp đôi quy định với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn.

Các dự án lớn như Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic... sẽ được xem xét mức bồi thường gấp đôi so với quy định hiện nay. Ảnh: Việt Hà.

Sáng 27/1, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 31, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết thực hiện khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025 của Quốc hội, cho phép áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn quy định hiện hành đối với các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án quan trọng sẽ được điều chỉnh tăng mạnh, trong đó có những trường hợp được áp dụng mức bồi thường cao gấp đôi so với quy định chung.

Cụ thể, mức bồi thường đất cao gấp đôi sẽ áp dụng với dự án đầu tư công theo Luật Đầu tư công; dự án PPP theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; dự án theo Luật Đầu tư cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội.

Mức bồi thường bằng 1,5 lần áp dụng với 4 loại dự án. Thứ nhất là dự án đầu tư công, dự án PPP đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia; dự án đầu tư công, dự án PPP sử dụng vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương có tổng đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên.

Thứ hai là dự án thuộc danh mục thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật về Thủ đô có quy mô vốn từ 30.000 tỷ đồng trở lên.

Thứ ba là dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị gồm: dự án xây dựng lại nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định về nhà ở; dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một ô phố đô thị hoặc nhiều ô phố đô thị.

Cuối cùng là dự án đầu tư mới, cải tạo công trình để xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị.

Hiện thành phố đang triển khai các dự án đầu tư xây dựng lớn, quan trọng như khu đô thị thể thao Olympic; Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai..

Theo HĐND TP Hà Nội, việc phân nhóm dự án và áp dụng hệ số bồi thường khác nhau nhằm bảo đảm phù hợp với tính chất, quy mô, mức độ tác động và vai trò của từng dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội ở mức hai con số, hình thành các động lực phát triển mới, đồng thời củng cố vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Để đạt được mục tiêu này, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 258/2025, cho phép Hà Nội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có việc chủ động quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất cho các dự án quy mô lớn, mang tính chiến lược.

Khoản 4 Điều 7 của Nghị quyết 258 giao HĐND TP Hà Nội quyết định tiêu chí và mức bồi thường, với trần tối đa không quá hai lần so với quy định chung. Trên cơ sở đó, TP Hà Nội đã lựa chọn phương án điều chỉnh theo hướng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm khả năng.